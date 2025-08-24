Giá vàng ngày 24/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần qua với phiên tăng giá ngày 22/8, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu được giới đầu tư đánh giá là mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.

Sáng 24/8, giá vàng giao ngay đang ở mức 3.371,95 USD/ounce.

Song song với biến động giá, các tổ chức tài chính liên tục đưa ra dự báo mới về giá vàng. Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nâng dự báo giá vàng cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD, lên 3.600 USD/ounce; ngân hàng đầu tư Goldman Sachs giữ nguyên kỳ vọng vàng đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

BMI thuộc Fitch Solutions cũng điều chỉnh tăng dự báo giá vàng 2025 thêm 150 USD, lên 3.250 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng đà tăng có thể bị giới hạn sau khi Fed thực sự hạ lãi suất.

Diễn biến tuần qua cho thấy sự nhạy cảm của giá vàng trước các tín hiệu chính sách từ Fed. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi số liệu việc làm và lạm phát sắp công bố trước kỳ họp chính sách của Fed ngày 16-17/9.

Theo chuyên gia giao dịch Tai Wong, thách thức lớn nhất trong ngắn hạn là liệu giá vàng có thể vượt và duy trì trên ngưỡng 3.400 USD/ounce hay không.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 24/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: