Giá vàng ngày 24/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào 0h45 sáng 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.777,8 USD/ounce, sau khi chạm mức đỉnh 3.790,82 USD/ounce trong phiên. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 1,1%, đạt 3.815,7 USD/ounce.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức, khi lạm phát có nguy cơ cao hơn dự kiến trong lúc thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, ông không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại công ty dịch vụ tài chính RJO Futures, phát biểu của Chủ tịch Fed không có điểm mới đủ để làm thay đổi xu hướng tăng của giá vàng. Giới đầu tư hiện dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất thêm hai lần nữa vào tháng 10 và tháng 12/2025, sau khi đã giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9/2025.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - dự kiến công bố ngày 26/9.

Ngoài yếu tố lãi suất, căng thẳng địa chính trị cũng góp phần củng cố giá vàng. Ngân hàng Commerzbank nhận định lực mua vàng từ các quỹ ETF đang gia tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, lo ngại về tính độc lập của Fed và tình hình địa chính trị.

Cùng thời điểm, Bloomberg đưa tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đang tận dụng Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải để khuyến khích các ngân hàng trung ương đối tác mua và lưu trữ vàng tại Trung Quốc.

Tại thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng 24/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: