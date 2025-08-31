Giải vô địch khinh khí cầu thế giới đầu tiên ở Paraguay

Giải vô địch bắt đầu vào rạng sáng 28/8, thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi và có nhiều gió. Sự kiện thu hút 30 phi công đến từ khoảng 20 quốc gia, trong đó có những người dày dặn kinh nghiệm.

Từ ngày 28-31/8, bầu trời thành phố Yguazu, phía Tây Nam Paraguay, được tô điểm bằng rất nhiều khinh khí cầu rực rỡ, khi quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên đăng cai tổ chức một giải vô địch khinh khí cầu thế giới với sự tham gia của các phi công đến từ hàng chục quốc gia.

Giải vô địch bắt đầu vào rạng sáng 28/8, thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi và có nhiều gió. Sự kiện thu hút 30 phi công đến từ khoảng 20 quốc gia, trong đó có những người dày dặn kinh nghiệm với nhiều giờ bay./.