"Giám sát chặt thị trường trong nước, không để thiếu hàng, sốt giá"

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hằng năm. Đa số các tháng có CPI tháng trước chỉ tăng nhẹ 0,2% hoặc thấp hơn. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng năm nay, thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong các dịp tiêu dùng cao điểm.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đầu năm đạt 5.773 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sức mua của thị trường đã có sự cải thiện đáng kể.

Trong 10 tháng năm nay, lạm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát trong phạm vi mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra đồng thời thực hiện một bước điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường.

Bộ Tài chính cũng báo cáo cụ thể về công tác quản lý thị trường vàng; điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như: Xăng dầu; LPG/Gas; điện; dịch vụ vận tải; vật liệu xây dựng; thóc gạo; thức ăn chăn nuôi; thực phẩm tươi sống; phân bón; giá dịch vụ khám chữa bệnh; giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí); sách giáo khoa; diễn biến thị trường bất động sản và quyền sử dụng đất; giá cước bưu chính, viễn thông; dự kiến điều chỉnh tiền lương.

Trên cơ sở dự báo các yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá cũng những những yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá trong thời gian còn lại của năm 2025, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản (kịch bản 1, CPI bình quân tăng khoảng 3,3%, kịch bản 2 CPI tăng khoảng 3,5% so với năm 2024), đồng thời đề xuất các biện pháp cần tập trung quản lý, điều hành giá trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Cục Thống kê... bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Tài chính; cho rằng, báo cáo đã phản ánh đầy đủ, toàn diện về bức tranh kinh tế vĩ mô của đất nước, cũng như đã phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới.

Đại diện các bộ, ngành cũng phát biểu ý kiến, phân tích, đánh giá về giá những mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu như giá rau tươi, củ, quả, thực phẩm tươi sống, mặt hàng ăn uống, lúa gạo, giá dịch vụ vận tải; giá thuốc và dịch vụ y tế; học phí, giá sách giáo khoa; thiết bị, đồ dùng gia đình; xăng dầu, năng lượng; giá vàng; giá bất động sản (giá chung cư, đất nền, nhà ở riêng lẻ, bất động sản cho thuê...); tỷ giá; lãi suất; tăng trưởng tín dụng; lạm phát;... Qua đó, góp ý về các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát lạm phát; quản lý, điều hành giá theo mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến, đưa vào thông báo kết luận cuộc họp để hoàn thành phương án điều hành giá trong những tháng cuối năm và đầu năm 2026.

Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác quản lý giá trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đạt được mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra; tuy nhiên không được chủ quan, cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Về mục tiêu, giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới, cần tập trung, kiên trì triển khai các giải pháp điều hành CPI năm 2025 theo kịch bản thứ nhất với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân như điện, nước, thực phẩm...

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế thế giới, nhất là các nước đối tác để chủ động có những giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Giám sát chặt chẽ biến động thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh phải tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) phục vụ thi công. Đồng thời tiếp tục đảm bảo cân đối cung-cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, bất động sản... bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; cũng như phục vụ cho dịp Tết Âm lịch sắp tới.

Phó Thủ tướng đề nghị phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả trong điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với các chính sách khác. Tham mưu các chính sách thuế, phí phù hợp với thực tế; hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh một cách thực chất, giữ lãi suất ở mức hợp lý; giữ được tỷ giá; triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý giá vàng... Sử dụng linh hoạt các công cụ kiểm soát và bình ổn giá gắn với các nhóm hàng hóa, tiêu dùng thiết yếu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhất là diễn biến giá các các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm lễ Tết cuối năm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến đối với việc quản lý giá nhà ở xã hội; giá bất động sản và một số mặt hàng cụ thể; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau mưa lũ./.

Linh hoạt các biện pháp bình ổn thị trường, thúc đẩy tiêu dùng hàng trong nước Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu sẽ được bảo đảm, giá cả dù có tăng nhưng trong giới hạn kiểm soát.