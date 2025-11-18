Google cảnh báo nguy cơ “bong bóng” ảnh hưởng mọi doanh nghiệp

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin BBC ngày 17/11, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Google, Sundar Pichai, cảnh báo rằng không một doanh nghiệp nào miễn nhiễm nếu vỡ “bong bóng AI.”

Ông Pichai cho rằng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những yếu tố “phi lý,” cho dù chính cơn sốt này đã góp phần kích hoạt đà tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ trong năm nay.

Chính lo ngại về nguy cơ vỡ "bong bóng AI" đã kích hoạt làn sóng bán tháo của giới đầu tư, kéo thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu trong vài tháng gần đây.

Cũng theo CEO của Google, không một công ty nào tránh được tác động nếu "bong bóng AI" vỡ. “Tôi nghĩ không công ty nào miễn nhiễm được cả, kể cả chúng tôi," ông nói.

Cuộc phỏng vấn đề cập đến nhiều quan ngại lâu nay về AI như nhu cầu năng lượng (có thể ảnh hưởng mục tiêu khí hậu), tính chính xác của công nghệ này và các tác động của nó lên thị trường lao động.

Ông Pichai cảnh báo nhu cầu năng lượng dành cho AI là “rất lớn” và theo tính toán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong năm ngoái, lĩnh vực này chiếm tới 1,5% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu.

Quy mô tiêu thụ điện cho hoạt động tính toán (computing footprint) của AI có thể lên tới 200 GW vào năm 2030, tương đương lượng điện tiêu thụ hằng năm của Brazil.

Những căng thẳng địa chính trị đã góp phần thúc đẩy cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn với hàng chục nghìn chip hoạt động, đòi hỏi nguồn điện khổng lồ và hệ thống làm mát diện rộng.

Cũng theo ông Pichai, các nước cần hành động để phát triển các nguồn năng lượng mới và củng cố hạ tầng. Riêng đối với Google, nhu cầu năng lượng cho mảng AI có thể sẽ khiến Alphabet bị chậm mục tiêu khí hậu là sẽ trung hòa carbon vào năm 2030.

Về thị trường lao động, vị CEO này nói rõ AI sẽ gây “xáo trộn xã hội,” thậm chí có thể thay thế cả những vị trí quan trọng như ông đang nắm giữ và buộc “tất cả mọi người phải thích nghi.”

Những người biết cách ứng dụng AI sẽ có lợi thế hơn, dù người đó là giáo viên hay bác sỹ vốn là những nghề mà thời nào cũng cần.

Alphabet vừa ghi nhận doanh thu quý đầu tiên vượt 100 tỷ USD nhờ khả năng tận dụng làn sóng AI. Tập đoàn đang tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI và đẩy nhanh triển khai các tính năng AI trên Google Search cùng các mô hình Gemini./.

