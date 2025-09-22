Hà Nội: Khai mạc Giải Vô địch Bắn súng quốc gia 2025

Ngày 22/9, tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Bắn súng quốc gia 2025. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của Bắn súng Việt Nam và là lần thứ 5 (tính từ năm 2020), giải được tổ chức bằng 100% kinh phí xã hội hóa.

Diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 2/10, giải đấu năm nay quy tụ gần 300 vận động viên xuất sắc thuộc 12 đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ thi đấu tranh 34 bộ huy chương ở các nội dung: Bắn súng đĩa bay Compak Sporting; bắn súng đĩa bay Trap, Skeet; súng ngắn hơi, súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn thể thao, súng trường 3 tư thế và súng trường hơi di động.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình khẳng định: Thành tích của bắn súng Việt Nam đã và đang tiệm cận thành tích của nhiều quốc gia mạnh ở khu vực và thế giới.

Liên đoàn tin tưởng, các vận động viên sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế bằng nỗ lực, quyết tâm, trình độ, năng lực chuyên môn. Các vận động viên cũng đang tích cực tập luyện, thi đấu tích điểm giành vé chính thức tham dự Olympic 2028 và phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20 (năm 2026) và Olympic 2028.

Để khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên, Ban tổ chức sẽ trao thưởng tới các cá nhân đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng lần lượt là 2 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng. Mức thưởng dành cho vận động viên phá Kỷ lục quốc gia là 2 triệu đồng/kỷ lục.

Năm 2025, Hiệp hội Bắn súng Đông Nam Á đã đưa nội dung bắn súng đĩa bay Compak Sporting trở thành nội dung thi đấu chính thức tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 47 và SEA Games 33. Đây cũng là lần đầu tiên, Bắn súng Việt Nam tham dự và hy vọng có sẽ huy chương ở nội dung này./.

Trải nghiệm bắn súng như thật "gây sốt" tại Triển lãm Thành tựu Đất nước Với bộ tạo giật không dây và âm thanh sống động, hệ thống mô phỏng bắn súng của Viettel mang đến cảm giác như thật, khiến khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn đông người xếp hàng chờ được trải nghiệm.