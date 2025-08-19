Hà Nội: Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ

Tòa nhà không chỉ là một chứng nhân lịch sử đặc biệt của Hà Nội, của đất nước, mà còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại Lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ.

Dự án được triển khai với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của Thủ đô, của quốc gia.

Sau 7 tháng làm việc, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này.

Với diện mạo mới, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho người dân Việt Nam và đất nước trong kỷ nguyên mới./.