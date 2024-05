Hà Nội: Tăng cường kỹ năng an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ Hè

Với mong muốn giúp các học sinh có kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh, các địa phương của Thủ đô đã hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh.

Phổ biến các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cùng với học sinh trên cả nước, học sinh các cấp học của Hà Nội đã bước vào kỳ nghỉ Hè với các hoạt động vui chơi, du lịch cùng gia đình.

Với mong muốn giúp các học sinh có kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh, các địa phương của Thủ đô đã hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh, đặc biệt là ở những địa bàn có nhiều khu vực sông, hồ.

Tại quận Long Biên (Hà Nội), ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Phòng, chống đuối nước - kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn” trước khi học sinh về nghỉ Hè.

Chương trình diễn ra và được tiếp sóng trực tiếp trên 2 nền tảng Youtube và Fanpage của ngành giáo dục và đào tạo quận Long Biên cùng toàn thể giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận với 1.603 lớp tham gia.

Chuyên đề do thầy giáo Đặng Vũ Hiệp, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đoàn Kết (quận Long Biên) thể hiện đã truyền tải đến các giáo viên và học sinh những kỹ năng phòng, chống đuối nước, cách xử lý khi gặp hỏa hoạn ở nhiều tình huống khác nhau.

Theo ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên (Hà Nội), kỹ năng phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy là hai kỹ năng vô cùng quan trọng trong số những kỹ năng các nhà trường cần cung cấp cho học sinh, đặc biệt là vào thời điểm nghỉ Hè, thời tiết nắng nóng.

Công tác tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống đuối nước cho học sinh trước dịp nghỉ Hè cũng được quận Tây Hồ triển khai tại các trường học.

Tại Trường Tiểu học An Dương, Công an quận Tây Hồ phối hợp với trường học tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho 330 giáo viên, học sinh... bằng các hình ảnh trực quan, những ví dụ cụ thể về các vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Theo Thượng tá Vũ Thế Tú, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ, trong các trường học hiện nay, ngoài việc giảng dạy kiến thức, cần trang bị đầy đủ kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè.

“Để các em ghi nhớ được kiến thức, đảm bảo tuyên truyền hiệu quả, các cán bộ, chiến sỹ phải thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền phù hợp cho từng lứa tuổi. Mong rằng, qua các buổi tuyên truyền này, mỗi học sinh, mỗi giáo viên sẽ là một tuyên truyền viên đến gia đình, cộng đồng dân cư,” Thượng tá Vũ Thế Tú chia sẻ.

Là huyện ngoại thành Hà Nội có diện tích rộng, dân số đông và đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, Đông Anh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông, cháy nổ và đuối nước. Do đó, trước kỳ nghỉ Hè, chính quyền và công an địa phương đã triển khai nhiều biện pháp giúp các em chủ động phòng tránh các rủi ro này.

Bằng các hình thức sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và gắn với đặc điểm của địa phương, Công an huyện Đông Anh đã giúp học sinh trên địa bàn hiểu về những nguyên nhân và thực hành các kỹ năng cơ bản khi bị tai nạn đuối nước hay khi xảy ra cháy nổ, qua đó nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp, trau dồi kỹ năng sống các em.

Học sinh Hoàng Xuân Như, Trường Tiểu học Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết: "Em và các bạn được học các kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, được xem các chú công an dập lửa, tránh khói. Các em cũng được dặn không được bơi sông, ao, hồ vì rất dễ đuối nước."

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại trường học và các xã có sông lớn đi qua như sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Thiếp, đầm Vân Trì... để các học sinh nhận thức được mối nguy hại, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước xảy ra.

Bên cạnh đó, công an cơ sở cũng tăng cường công tác tuần tra tại các địa điểm nguy hiểm như khu vực ven sông để nhắc nhở, cảnh báo thanh thiếu niên và người dân không tắm sông hoặc chơi đùa gần bờ sông, tránh xảy ra tai nạn, đuối nước.

Để kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa các tai nạn thương tích và đuối nước của học sinh trong kỳ nghỉ hè, rất cần có sự chung tay của cả gia đình và cộng đồng.

Ngoài việc quản lý, giám sát sát sao của gia đình, các kỹ năng an toàn cũng cần được trang bị thường xuyên cả về lý thuyết và thực hành, đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho học sinh./.