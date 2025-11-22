Hải Phòng: Người dân Vĩnh Thuận vào mùa thu hoạch rươi

Những ngày này, người dân xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng, đang khẩn trương thu hoạch rươi.

Con rươi từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của xã đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Hàng năm, mỗi vụ rươi cho người dân thu hoạch từ 150-200 tấn rươi, đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng.

Từ lâu, người dân xã Vĩnh Thuận vẫn truyền lại câu nói "Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5," trong tiết trời dịu mát của những ngày đầu Đông, khi con rươi bắt đầu theo con nước trở về, tại mỗi ruộng rươi người dân lại chuẩn bị lưới, vợt để thu hoạch "lộc trời."

Rươi là loài thủy sinh sống trong môi trường nước lợ, chỉ xuất hiện theo mùa, rươi có giá trị dinh dưỡng cao và được ví như nhân sâm của đồng ruộng.

Do đặc tính sinh trưởng của rươi là sống trong môi trường tự nhiên sạch, chính vì vậy sản phẩm rươi Vĩnh Thuận luôn đặc sản nổi tiếng, con rươi to, nhiều bột, thơm, ngon và nhiều chất dinh dưỡng.

Vào những ngày con nước, rươi nổi lên mặt nước, người dân chắn lưới tại cống thoát nước ở ruộng, khi nước rút rươi được thu gom trong lưới và người dân thu hoạch cung cấp ra thị trường. Con rươi thường được người dân thu gom vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối tùy với mỗi con nước.

Bà Nguyễn Thị Tẹo, vùng kinh tế mới, xã Vĩnh Thuận, đang buộc lại lưới chuẩn bị cho thu hoạch rươi. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Tẹo, vùng kinh tế mới, xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng, đã gắn bó với nghề rươi từ nhiều năm cho biết với hơn 2 sào ruộng rươi cho gia đình thu hoạch khoảng 2 tạ rươi, với giá trị 40-50 triệu đồng/vụ. Vào đầu vụ rươi, sản lượng rươi thường ít hơn so với thời điểm chính vụ tháng 10 tháng 11 âm lịch.

Cũng như gia đình bà Tẹo, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, vùng kinh tế mới xã Vĩnh Thuận, cho biết đang thu hoạch 6 sào ruộng rươi. Để con rươi có chất lượng tốt, bán giá cao trên thị trường, gia đình thường bổ sung các chất dinh dưỡng cho đất, tạo màu mỡ cho đất cũng là nguồn thức ăn chính cho rươi phát triển. Với những ruộng rươi được chăm sóc tốt sẽ cho con rươi to, ngon, chất lượng và bán được giá cao.

Xã Vĩnh Thuận nằm ven sông Thái Bình, chủ yếu là đất bãi bồi và vùng đất trũng ngập nước theo chu kỳ triều. Đây là điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho rươi sinh trưởng.

Với hơn 226ha và trên 200 hộ dân nuôi rươi, mỗi vụ cho người dân thu hoạch từ 150-200 tấn rươi, với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, vùng kinh tế mới xã Vĩnh Thuận, đang vớt rươi tại ruộng của gia đình. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân xã Vĩnh Thuận đã áp dụng mô hình nuôi rươi và kết hợp trồng lúa, vì vậy vừa giữ được thổ nhưỡng, vừa nâng cao năng suất. Cách làm này không chỉ đảm bảo an toàn sinh thái mà còn giúp tái tạo nguồn lợi tự nhiên, phát triển nghề nuôi bền vững, thân thiện với môi trường.

Ông Đinh Phú Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận, chia sẻ sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã đã xác định rươi là một trong những sản phẩm trọng điểm trong phát triển nông nghiệp của địa phương giai đoạn 2025-2030.

Năm 2025, lần đầu tiên xã tổ chức lễ hội rươi, đây là dịp để quảng bá sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao với người dân trong cả nước. Đồng thời, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các thương nhân, mở rộng thị trường để cùng kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nâng cao thu nhập, phát triển nguồn lợi thủy sản cho địa phương.

Không chỉ dừng ở việc khai thác tự nhiên, xã Vĩnh Thuận đang từng bước hướng tới chuỗi giá trị nông sản xanh, phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm nghề rươi. Du khách có thể tận mắt chứng kiến cảnh vớt rươi, thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại ruộng, kết hợp tham quan các di tích, văn hóa của địa phương.

Giai đoạn 2025-2030, xã Vĩnh Thuận đặt mục tiêu mở rộng diện tích nuôi rươi, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý cho "Rươi Vĩnh Thuận."

Đồng thời, xã khuyến khích các hộ dân đầu tư công nghệ sơ chế, bảo quản, hướng tới chế biến sâu nhằm tăng giá trị thương phẩm.

Ruộng rươi bắt đầu vào mùa thu hoạch tại xã Vĩnh Thuận. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Hiện sản phẩm rươi Vĩnh Thuận không chỉ tiêu thụ mạnh tại Hải Phòng, Hà Nội mà còn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Các món ăn như chả rươi, nem rươi, rươi kho, mắm rươi... không chỉ là tinh hoa ẩm thực dân gian mà còn là niềm tự hào của người dân vùng đất nơi đây.

Để phát triển nghề nuôi rươi, xã sẽ hướng tới chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu tập thể, gắn logo, nhận diện, bao bì và chỉ dẫn địa lý cấp Quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ, kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý.

Từ đó, xây dựng nghề nuôi rươi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững, gắn với du lịch trải nghiệm nâng cao đời sống cho người dân vùng rươi./.

