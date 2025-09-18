Hải Phòng: Thử nghiệm đưa đón cán bộ đi làm bằng tàu hỏa từ 22/9

Theo thông tin từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, bắt đầu từ ngày 22/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thử nghiệm 1 đôi tàu để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đi từ ga Hải Dương đến ga Thượng Lý và ga Hải Phòng và ngược lại. Thời gian chạy thử nghiệm là 1 tháng.

Đoàn tàu sẽ có từ 5 đến 8 toa có trang bị ghế ngồi mềm và có điều hòa. Đoàn tàu sẽ xuất phát vào buổi sáng vào lúc 6 giờ đi từ ga Hải Dương đến ga Thượng Lý vào lúc 6 giờ 55 phút và đến ga Hải Phòng vào lúc 7 giờ 10 phút. Buổi chiều, đoàn tàu sẽ xuất phát từ ga Hải Phòng vào lúc 17 giờ 15 phút, đến ga Thượng Lý vào 17 giờ 25 phút và về ga Hải Dương vào lúc 18 giờ 20 phút.

Giá vé là 55.000 đồng/vé/chiều. Nếu mua vé khứ hồi trong ngày sẽ được giảm 20% giá vé chiều về. Hành khách đi theo nhóm thì mua 4 vé sẽ chỉ tính tiền 3 vé. Nếu hành khách mua vé tháng sẽ là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức phân tích, đánh giá để điều chỉnh các kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé và xem xét quyết định việc tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.

Sau khi tàu đến ga Thượng Lý và ga Hải Phòng sẽ có các chuyến xe buýt để vận chuyển cán bộ, công chức, viên chức đến các trụ sở làm việc.

Hiện nay, theo lịch trình chạy tàu, chuyến sớm nhất khởi hành tại ga Hải Dương lúc 7 giờ 20 phút nên đến ga Hải Phòng sẽ không đảm bảo giờ làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bà N.T.H, công tác tại một Ban xây dựng Đảng của Thành ủy Hải Phòng chia sẻ, việc có tàu di chuyển từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm an tâm hơn. Việc đi tàu cũng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ đến trụ sở làm việc đúng giờ, đảm bảo an toàn giao thông.

“Trước đây, chúng tôi phải thuê chung xe ôtô để đưa đón mọi người trong cùng cơ quan đi làm, nhưng do tính chất công việc, người xong sớm, người xong muộn nên việc đón về rất bất cập, người này phải chờ người kia. Cùng với đó, việc di chuyển bằng ôtô trên tuyến quốc lộ 5 không an toàn, mật độ giao thông cao, có quá nhiều xe container, xe tải lưu thông trên tuyến đường này nên dễ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông,” bà N.T.H chia sẻ.

Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Hồng Diên cho biết, việc chạy thử nghiệm đoàn tàu đưa cán bộ, công chức, viên chức và người dân di chuyển từ phía Tây sang phía Đông Hải Phòng nhằm tạo tâm lý yên tâm công tác, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu phương tiện cá nhân, để người dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng đối với môi trường và sức khỏe.

Cùng với thay đổi thói quen di chuyển, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng của người dân, việc này còn góp phần thúc đẩy du lịch trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu giao cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với ga Hải Dương để nâng cấp bãi trông gửi xe máy, xe đạp hàng ngày.

Đồng thời, làm việc với các đơn vị vận tải bằng xe buýt, xe taxi tham gia vận chuyển hành khách từ ga Thượng Lý, ga Hải Phòng đến Trung tâm hành chính của thành phố và các khu vực khác theo yêu cầu.

Ông Lê Văn Hiệu cũng đề nghị các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của công chức, viên chức, người lao động như: bổ sung thêm nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu trên tàu; bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách... Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý ga Hải Dương, Thượng Lý, Hải Phòng và các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ thu giá vé trông giữ xe máy, xe đạp, cước phí xe ở mức tối thiểu…

Được biết, sau khi hợp nhất, nhu cầu di chuyển của công chức, viên chức, người lao động từ phía Tây sang phía Đông và ngược lại khá lớn. Qua khảo sát của Sở Xây dựng Hải Phòng, hiện có khoảng 1.400 người có nhu cầu di chuyển hàng ngày bằng phương tiện vận tải công cộng.

Cùng với nhu cầu đi lại, hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát nhu cầu về nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang khu vực phía Tây thành phố sang làm việc tại khu vực phía Đông thành phố.

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có quyết định 133/2025/QĐ-UBND về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét, hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Điều kiện cụ thể là, người có nhà ở nằm ngoài địa giới hành chính cấp xã của nơi làm việc (thời gian làm việc liên tục tối thiểu là 12 tháng); người có nhà ở nằm ngoài địa giới hành chính cấp xã nơi có dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua.

Vợ hoặc chồng của người phải đi làm việc xa không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa bàn cấp xã nơi có dự án nhà ở xã hội và nơi làm việc… thì được nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, việc ban hành hành quy định này đã nới rộng điều kiện được mua nhà ở, tăng số lượng người mua đủ điều kiện, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng khẳng định, quan điểm phát triển nhà ở xã hội của thành phố phải đảm bảo 3 tốt là “Vị trí tốt-chất lượng tốt-giá cả tốt.”

Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 23 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp với tổng quy mô khoảng 26.255 căn.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hải Phòng dự kiến có nhiều dự án với quy mô khoảng 35.673 căn. Đồng thời, thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội khác, triển khai giao chủ đầu tư không qua đấu thầu theo Nghị quyết số 201 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao toàn giai đoạn 2021-2030 là 49.400 căn./.

