Hàn Quốc: Seoul xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên cho người dân

Chính quyền thành phố Seoul ngày 13/10 cho biết sẽ xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên dành cho dân thường, đặt dưới một khu chung cư cao tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dự án do chính quyền thủ đô Seoul phối hợp với Tổng công ty Nhà ở và Cộng đồng Seoul (SH Corp.) triển khai, nhằm xây dựng một khu trú ẩn ngầm có khả năng bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Công trình sẽ được bố trí tại tầng hầm thứ 3 của một khu nhà ở công cộng ở phường Garak, quận Songpa, trên khu đất từng là Trại giam Seongdong - vốn đã được di dời sang Munjeong-dong hồi năm 2017.

Toàn bộ khu phức hợp gồm 16 tòa nhà chung cư cao tối đa 22 tầng, với 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.240 căn hộ. Riêng hầm trú ẩn có diện tích khoảng 2.147m2, có thể chứa tối đa 1.020 người trong tình huống khẩn cấp.

Khu trú ẩn được thiết kế với hệ thống thông gió, cấp thoát nước, dự trữ năng lượng và vệ sinh riêng biệt, bảo đảm người dân có thể sinh hoạt tự cung trong vòng 14 ngày nếu xảy ra tấn công hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Trong điều kiện bình thường, không có tình huống khẩn cấp, khu vực này sẽ được sử dụng làm phòng tập thể dục cộng đồng.

Đây là hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên do chính quyền địa phương Hàn Quốc xây dựng cho mục đích dân sự, được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ trước vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Một quan chức thành phố Seoul cho biết: “Các mối đe dọa an ninh hiện đại đã khác xa so với trước đây, nên chúng tôi khởi động dự án này nhằm mở rộng vai trò của các cơ sở phòng thủ dân sự. Đây sẽ là bước tiến mới trong việc bảo vệ người dân và nâng cao năng lực an ninh đô thị của Seoul."

Trước đó, chính quyền Seoul đã xác định việc xây dựng các hầm trú ẩn dân sự có khả năng chống tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học là một trong những dự án trọng tâm thuộc kế hoạch “Defense Seoul 2030” được công bố vào tháng 3/2024./.

