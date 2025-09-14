Hiện thực hóa khát vọng vươn lên: Cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững

Không khí hân hoan hướng tới Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ từ buôn làng ven sông Sêrêpôk đến bản làng Ma Coong giữa rừng Trường Sơn.

Cùng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các địa phương đã chọn cách bắt đầu từ tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên để tạo nền móng vững chắc, cùng cả nước bước vào cho hành trình phát triển mới nhanh và bền vững hơn.

Củng cố niềm tin vào Đảng

Ở vùng biên giới, mỗi chi bộ, đảng viên chính là "cột trụ" để hệ thống chính trị đứng vững. Câu chuyện ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), Quảng Trực (Lâm Đồng) và Thượng Trạch (Quảng Trị) cho thấy rõ điều ấy.

Tại xã Buôn Đôn (Đắk Lắk), nơi có 45,5km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, 15 dân tộc anh em sinh sống, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh: Muốn phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, trước hết phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, chính quyền mạnh, đoàn thể vững. Với 468 đảng viên, 18 chi bộ, xã đã chọn phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển.”

Đồng bào các dân tộc xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) hòa chung niềm vui ngày Tết độc lập. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Nhiệm kỳ tới, song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, địa phương tích cực cơ cấu lại các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số để cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính...

Với xã Thượng Trạch (Quảng Trị), vùng lõi của di sản Phong Nha-Kẻ Bàng, vùng biên giới giáp nước bạn Lào, xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thượng Trạch Nguyễn Quốc Hạnh nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh để chúng tôi vượt núi, băng rừng, mở đường phát triển nhưng vẫn giữ trọn màu xanh Trường Sơn và tình nghĩa biên cương.”

Từ phên dậu Trường Sơn, nơi 16 bản đồng bào Ma Coong, Arem, Bru-Vân Kiều sinh sống, uy tín của Đảng được khẳng định qua từng quyết sách, bước đi cụ thể.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực (Lâm Đồng) Dương Huy Toàn khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm để mọi nghị quyết không nằm trên giấy mà đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ trong hạ tầng và an sinh.”

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 xã đã chọn chủ đề xuyên suốt: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy khát vọng vươn lên.

Già làng Điểu Đi (thôn 1, xã Quảng Trực), người đã từng chứng kiến đau thương, mất mát của chiến tranh, giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới và sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương không giấu được niềm vui, sự xúc động: "Lâu lắm rồi, già mới cảm nhận sự đồng lòng cùng một âm vang của cả dân tộc trong sự chuyển đổi mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể thấy, trong mọi giai đoạn phát triển, khi Đảng lãnh đạo, toàn dân đồng lòng thì thắng lợi nhất định tới."

Cùng cảm nhận sự đổi thay của đất nước, già làng Đinh Xon (bản Cà Ròong 1, xã Thượng Trạch) bày tỏ: Trước kia, thời kỳ còn khó khăn, đời sống người dân thường thiếu thốn.

Hiện nay người dân tích cực lao động sản xuất, bà con Ma Coong tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sức mạnh từ cơ sở là nền tảng cốt lõi

Nếu tổ chức Đảng là trụ cột thì đội ngũ cán bộ chính là linh hồn của bộ máy. Các địa phương đều xác định công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là khâu đột phá.

Ngoài phát triển đảng viên, các địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số. Không chỉ là lực lượng cán bộ kế cận, họ còn là cầu nối đưa nghị quyết của Đảng đến với từng buôn làng.

Với chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới là "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy khát vọng vươn lên," Đảng bộ xã Quảng Trực (Lâm Đồng) đề ra chỉ tiêu kết nạp 3-4% đảng viên mới/năm, phấn đấu 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, hằng năm, Đảng ủy xã Quảng Trực đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại chỗ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực lần thứ XIII xác định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Nhiều quần chúng ưu tú, nhất là lực lượng trẻ, hội viên các đoàn thể được bồi dưỡng kết nạp Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền lý tưởng cách mạng được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn, đảng viên là người dân tộc thiểu số am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán của đồng bào, nên có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

Từ sự gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động của đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số, nhiều phong trào ở cơ sở đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với tổ chức Đảng.

Tại xã biên giới Buôn Đôn, công tác phát triển đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng nâng cao.

Buôn Đôn đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số. Không chỉ là lực lượng cán bộ kế cận, họ chính là cầu nối đưa nghị quyết của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đảng viên phải vừa hồng, vừa chuyên, vừa giữ vai trò tiên phong, vừa gần gũi với dân,” Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn Nguyễn Công Dũng khẳng định.

Nhận định về công tác xây dựng tổ chức Đảng xã, phường hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An khẳng định: "Sức mạnh từ cơ sở chính là nền tảng cốt lõi để toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế mới, khát vọng mới hướng về Đại hội XIV của Đảng. Chúng tôi xác định rõ, xây dựng cơ sở vững mạnh không chỉ là mục tiêu mà là yêu cầu sống còn. Có như thế, các chủ trương, chính sách mới đi vào đời sống, chúng ta mới gắn bó chặt chẽ với từng buôn, thôn để nhân dân cảm nhận được sự đồng hành chính quyền, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng."

Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải dấn thân, hy sinh, tận tâm phục vụ nhân dân, đó là thước đo phẩm chất và trách nhiệm cũng là sức mạnh để Đảng giữ trọn niềm tin trong lòng dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số - hạt nhân chính trị ở cơ sở sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để các địa phương cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

