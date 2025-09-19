Công nghệ

Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng trên toàn cầu

Mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro gia tăng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

2025-9-16-vn-hon-1ty-tk-truc-tuyen-bi-tan-cong-ngoc.jpg

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro gia tăng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng./.

