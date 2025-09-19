Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng trên toàn cầu

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro gia tăng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng./.
Tin cùng chuyên mục
Cảnh báo chiêu trò giả mạo tổng đài taxi để lừa đảo khách hàng
Để tránh chiêu trò giả mạo tổng đài taxi, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ đặt xe qua kênh chính thức của hãng taxi, kiểm tra kỹ logo, đồng phục tài xế và biển hiệu xe.
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Hướng tới các chuẩn mực quốc tế
Chính phủ Việt Nam khởi động thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, tạo nền tảng pháp lý minh bạch, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.
Người dùng Việt Nam hào hứng nhận iPhone 17, iPhone Air sớm
Hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách từ sáng 19/9. Việt Nam là một trong những địa điểm phân phối iPhone sớm nhất thế giới.
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu: Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực
Theo công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia/nền kinh tế, vượt qua Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN, sau Singapore và Malaysia.
Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, củng cố liên minh chiến lược
Khoản đầu tư ngay lập tức đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm khoảng 4% hoặc hơn sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoàn tất thỏa thuận.
Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA
Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng IAEA trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân vì sự phát triển bền vững, đồng thời tham gia tích cực vào nhiều sáng kiến quốc tế.
Bộ Công Thương thông tin về việc về phản ánh đổi màu iPad Pro và Apple Pencil
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng chủ động kiểm tra tình trạng sản phẩm sau khi mua và trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Khởi công xây dựng trung tâm ứng dụng AI Trung Quốc-ASEAN
Trung tâm sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và bồi dưỡng nhân tài AI để hỗ trợ các ứng dụng thực tế và đảm bảo tiếp cận công bằng với các công nghệ AI.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh ký thỏa thuận lịch sử về công nghệ
Lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết thỏa thuận đối tác công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.
Kinh tế Đức thiệt hại gần 300 tỷ euro trong năm 2024 vì tấn công mạng
Phần lớn trong số 289,2 tỷ euro thiệt hại được 1.002 công ty báo cáo là tổn thất sản xuất cụ thể hoặc trộm cắp, nhưng chi phí pháp lý và khắc phục cũng rất đáng kể.
Hàn Quốc: Gần 3 triệu khách hàng Lotte Card bị rò rỉ thông tin cá nhân
Tổng giám đốc điều hành của Lotte Card Cho Jwa-jin đã xác nhận rằng thông tin cá nhân của 2,97 triệu thành viên đã bị xâm phạm và công khai xin lỗi khách hàng vì đã gây ra mối lo ngại lớn.
Viettel đứng thứ 2 thế giới tại Giải thưởng International Business
IBA là giải thưởng danh tiếng và lâu năm tôn vinh những tổ chức sáng tạo trên toàn cầu, được đánh giá bởi hơn 250 chuyên gia quốc tế. 2025 là lần thứ 22 giải thưởng được tổ chức.
Số phận TikTok tại Mỹ: Vẫn còn nhiều lo ngại từ giới lập pháp
TikTok tiếp tục đối mặt lo ngại từ giới lập pháp Mỹ về an ninh, trong khi các cuộc đàm phán về quyền sở hữu vẫn còn nhiều thách thức.
Khó khăn chồng chất với Nvidia sau lệnh cấm mới của Trung Quốc
Nvidia chịu thiệt hại nặng khi Trung Quốc cấm mua chip AI, ảnh hưởng lớn đến thị phần và chiến lược phát triển của hãng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung chưa hạ nhiệt.
Việt Nam đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI
Hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước phát triển vượt bậc, đã và đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong lĩnh vực này.
Cần Thơ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính thúc đẩy “Bình dân học vụ số”
Chính quyền Cần Thơ phối hợp với doanh nghiệp viễn thông mở rộng vùng phủ sóng Internet, hỗ trợ gói cước phù hợp cho người dân, trang bị máy tính công cộng tại thư viện, trụ sở ủy ban...
Lotte Card bị tấn công mạng nghiêm trọng, Tổng giám đốc sẽ trực tiếp xin lỗi
Cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn cuối, và dự kiến trong tuần này, Tổng giám đốc Lotte Card ông Jo Jwa-jin sẽ trực tiếp đưa ra lời xin lỗi đến toàn bộ người dân và công bố các biện pháp ứng phó.
Tỷ lệ hành khách dùng VneID làm thủ tục đi máy bay tăng cao
Hành khách đã bắt đầu làm quen và sử dụng sinh trắc học tại các điểm chạm (quầy thủ tục, cổng an ninh, cửa khởi hành) để làm thủ tục đi máy bay ở các cảng hàng không, sân bay.
Nghiên cứu mới tiết lộ bí quyết thành công của DeepSeek
Theo DeepSeek, mô hình trí tuệ nhân tạo R1 không được huấn luyện bằng dữ liệu từ mô hình của OpenAI, dù thừa nhận mô hình nền được huấn luyện trên dữ liệu web - có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra.
Google cam kết chi 37 triệu USD phát triển AI đa lĩnh vực tại châu Phi
Khoản đầu tư của Google được phân bổ cho an ninh lương thực, giáo dục AI, đa dạng ngôn ngữ và nghiên cứu, giúp châu Phi tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giải quyết các thách thức phát triển.
FT: Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ ngừng mua chip AI của Nvidia
Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ dừng mua chip AI Nvidia để thúc đẩy nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt.
Khởi động mùa thứ 10 chương trình phát triển nguồn nhân tài ICT Việt Nam
Diễn ra từ tháng 9/2025, chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025” do Huawei tổ chức đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam.
Google "nếm trái ngọt" trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với OpenAI
Ứng dụng Gemini của công ty đã chiếm vị trí số một trong số các ứng dụng miễn phí trên App Store của công ty công nghệ Apple trong tuần này, vượt qua ChatGPT.
Cần có phương án tính toán căn cơ hơn để giải quyết "bài toán" về hạ tầng
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông là chính đáng, nhưng chỉ mang tính tình thế, là giải pháp tình huống trong thời gian ngắn.
YouTube ra mắt loạt công cụ AI mới nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung
Trong số những công cụ mới được công bố, đáng chú ý là Veo - công nghệ tạo video bằng AI do phòng thí nghiệm Google DeepMind phát triển, đang được tích hợp trực tiếp vào YouTube.
Microsoft cam kết đầu tư mạnh vào điện toán đám mây và AI tại Anh
Microsoft sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh trong bốn năm, trong đó tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo, bao gồm cả việc thiết kế siêu máy tính lớn nhất của quốc gia này.
Nhiều công ty lớn tham gia thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ
Một nhóm nhà đầu tư Mỹ gồm Oracle Corp., quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz và công ty Silver Lake Management LLC dự kiến sẽ mua lại hoạt động của ứng dụng xã hội TikTok tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok
Trong một sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 16/9, Tổng thống Trump đã gia hạn hạn chót đến ngày 16/12 cho công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc là ByteDance thoái vốn khỏi nền tảng này.
Đức rời khỏi nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo
Đức tụt xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Liên hợp quốc, sau Trung Quốc, do tình trạng đầu tư giảm và nghiên cứu chậm lại.
Việt Nam luôn tích cực tham gia Hội chợ CAEXPO
Cục trưởng Cục Triển lãm Quốc tế Quảng Tây đánh giá cao vai trò của Việt Nam thể hiện qua việc liên tiếp nhiều năm tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.