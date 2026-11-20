Đêm 19/11, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại kho nguyên liệu của nhà máy giấy lớn nhất Thành phố Cần Thơ, buộc hơn 300 người cùng hàng chục xe chữa cháy phải trắng đêm dập lửa.

Bản tin 60s ngày 20/11/2026 gồm những nội dung sau:

Hơn 300 người trắng đêm dập lửa tại nhà máy giấy lớn nhất Cần Thơ.

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