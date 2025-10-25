Hợp tác chiến lược nhằm cải thiện quản lý bệnh võng mạc tại Việt Nam

Ngày 25/10, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác “Vì đôi mắt Việt.”

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý toàn diện cho người bệnh mắc bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường, một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh Cục cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa cho việc xây dựng mô hình quản lý toàn diện và các chính sách cho người bệnh võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh mà còn là một bước tiến quan trọng cho sự phát triển chuyên khoa mắt tại các bệnh viện công, đặc biệt là ở tuyến tỉnh. Việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám phát hiện sớm là một hướng đi chiến lược sẽ tích cực thúc đẩy.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Phạm Ngọc Đông - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam khẳng định với vai trò là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu ngành, Bệnh viện Mắt Trung ương cam kết dành nguồn lực và chuyên môn cao nhất để xây dựng thành công mô hình quản lý toàn diện này thông qua chương trình hợp tác “Vì đôi mắt Việt,” đặc biệt trong việc xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn, đề xuất các chính sách liên quan.

Bệnh viện mắt Trung ương cam kết hỗ trợ người bệnh đái tháo đường được chẩn đoán và điều trị sớm các biến chứng về mắt, giúp duy trì thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là cho những người bệnh trong độ tuổi lao động.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đóng vai trò tiên phong tại khu vực phía Nam trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Vì đôi mắt Việt” nói riêng và trong lĩnh vực nhãn khoa nói chung.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác “Vì đôi mắt Việt,” Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đóng vai trò là đơn vị đầu mối và chịu trách nhiệm chung về việc quản lý, xây dựng và triển khai Chương trình. Các đơn vị liên quan, bao gồm các bệnh viện tham gia chương trình, có trách nhiệm báo cáo định kỳ mỗi 6 tháng về tình hình thực hiện.

Các mục tiêu của chương trình hướng đến một trong những mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là tăng tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt đạt trên 75%.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết bản ghi nhớ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình hợp tác chiến lược được ký kết chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn và cam kết chung của các bên trong việc chủ động giải quyết những thách thức về y tế cộng đồng bằng các giải pháp hành động toàn diện và bền vững, góp phần giảm gánh nặng về bệnh lý cho người mắc bệnh võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Các bệnh lý về võng mạc không chỉ là một vấn đề y khoa mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của hàng triệu người. Trên toàn cầu, bệnh lý võng mạc thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực vĩnh viễn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, có tới 1/3 bệnh nhân đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc ở một mức độ nào đó. Việc giải quyết thách thức trong chẩn đoán và điều trị bệnh võng mạc, đặc biệt là bệnh võng mạc đái tháo đường, là một ưu tiên cấp bách về sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường. Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trong độ tuổi lao động. Thống kê cũng cho thấy 39,5% các biến chứng của bệnh đái tháo đường liên quan đến mắt và thần kinh./.

