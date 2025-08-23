Huế ra mắt trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển

Ngày 23/8, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF-Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam) phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.

Đây là những khu vực ven biển thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tắm biển, dã ngoại và vui chơi giải trí, đặc biệt vào mùa hè và các dịp lễ lớn trong năm.

Việc bổ sung các trạm nước miễn phí không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch, an toàn mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể lượng chai nhựa sử dụng một lần.

Các trạm cấp nước được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và thân thiện với cảnh quan biển; tích hợp mái che (nhà chờ), tạo điểm nghỉ chân tiện lợi cho du khách.

Máy lọc nước tại các trạm ứng dụng công nghệ lọc IMPACT với màng lọc dược phẩm kép và than hoạt tính cao cấp giúp loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng nhưng vẫn giữ lại khoáng chất tự nhiên, mang đến nguồn nước đạt chuẩn an toàn cho sức khỏe.

Người dân và du khách chỉ cần mang theo bình hoặc chai cá nhân để tiếp nước tại các trạm hoặc uống nước trực tiếp tại vòi hoàn toàn miễn phí.

Bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” cho biết đây là một hình thức can thiệp đơn giản, chi phí thấp nhưng có tác động tích cực lâu dài đến hành vi tiêu dùng và nhận thức về giảm nhựa, từ đó góp phần hình thành một phong cách sống xanh và văn minh hơn trong cộng đồng.

Việc triển khai hệ thống nhà chờ và trạm nước miễn phí ven biển lần này có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các ban quản lý bãi biển, cộng đồng dân cư và các bên liên quan trong công tác lắp đặt, vận hành và bảo trì. Qua đó đảm bảo các trạm hoạt động hiệu quả, lâu dài và được sử dụng đúng mục đích.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, cho hay nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại bãi biển Phú Thuận không chỉ là công trình hạ tầng phục vụ thiết thực nhu cầu của người dân, du khách mà còn là một bước tiến cho sự đổi mới tư duy, xây dựng ý thức của con người về việc giảm thiểu sử dụng đồ nhựa một lần.

Người dân cần chủ động bảo vệ trạm nhà chờ để có thể sử dụng tài sản này lâu dài hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức giảm nhựa trong cộng đồng. Địa phương sẽ phối hợp các bên để tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các khu vực khác trên địa bàn phường Thuận An trong thời gian tới.

Từ năm 2022 đến nay, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã lắp đặt 12 trạm nhà chờ và máy cấp nước miễn phí tại 11 địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Huế.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày của người dân và du khách, giúp giảm gánh nặng rác thải nhựa đến môi trường tự nhiên, đặc biệt là tại các khu vực nhạy cảm vùng đầm phá, ven biển./.

Xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa tiêu biểu ở miền Trung Thông qua các hoạt động, Dự án đã tiếp cận được 1,1 triệu lượt người tham gia và ghi nhận sự đồng hành của 127 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thay đổi hành vi sử dụng nhựa và phân loại rác tại nguồn.