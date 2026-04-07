Hưng Yên: Ngao chết hàng loạt tại xã Nam Cường, người nuôi thiệt hại nặng

Những ngày này, người nuôi ngao tại xã biên giới biển Nam Cường (tỉnh Hưng Yên) đang hết sức lo lắng trước tình trạng ngao chết. Đặc biệt, tại một số khu vực bãi triều, hiện tượng ngao chết hàng loạt đã gây thiệt hại kinh tế nặng nề, khiến nhiều hộ nuôi rơi vào cảnh khó khăn.

Tờ mờ sáng, khi thủy triều rút để lộ dải bãi bồi mênh mông, phóng viên TTXVN cùng đoàn kiểm tra liên ngành xã Nam Cường và Đồn Biên phòng Cửa Lân đã mục sở thị tình trạng ngao chết.

Thay cho khung cảnh thu hoạch nhộn nhịp thường thấy, vùng nuôi giờ đây bao trùm một vẻ tĩnh lặng. Trên nền cát, xác ngao há miệng nằm la liệt, mùi hôi nồng nặc bốc lên theo từng cơn gió biển dưới cái nắng gay gắt, báo hiệu một vụ mùa đầy khó khăn của bà con nơi đây.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, toàn xã hiện có gần 1.100 ha bãi triều nuôi ngao. Thống kê sơ bộ cho thấy hiện tượng ngao chết có tỷ lệ khoảng 10-15% tổng diện tích nuôi trồng toàn xã, một số hộ nuôi có tỷ lệ ngao chết trên 80%. Tình trạng này nghiêm trọng nhất tại các bãi cao và những khu vực thả nuôi với mật độ quá dày.

Qua đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên ngao chết là do thời tiết ít mưa khiến nước quá mặn, dẫn đến môi trường sống bị thay đổi và gây thiệt hại cho các hộ nuôi ngao.

Riêng chi phí để thu gom, dọn xác ngao, mỗi chủ bãi triều nuôi ngao dự tính mất hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường Bùi Văn Quyết cho biết trước những diễn biến phức tạp của tình trạng ngao chết, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với Chi cục Biển và Thủy sản cùng Đồn Biên phòng Cửa Lân rà soát thực tế và lấy mẫu xét nghiệm để sớm làm rõ nguyên nhân.

Song song với việc thăm hỏi, động viên bà con, địa phương đang quyết liệt đôn đốc các hộ nuôi triển khai ngay các biện pháp vệ sinh bãi triều, đảm bảo thu gom vỏ ngao chôn lấp đúng quy định để bảo vệ nguồn nước. Đặc biệt, xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không nuôi thả vào thời điểm này, chỉ bắt đầu vụ mới khi môi trường đã thực sự an toàn.

Ghi nhận tại bãi nuôi diện tích 7ha của gia đình ông Nguyễn Văn Năng (xã Nam Cường), khung cảnh tan hoang khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Gần 20 nhân lực đang phải chạy đua với thời gian để thu gom xác ngao. Những túi lưới đầy ắp vỏ trắng, thành quả sau bao tháng ngày đầu tư, chăm sóc của gia đình giờ đây chỉ còn lại xác ngao bốc mùi hôi nồng nặc dưới cái nắng hè gay gắt.

Bà Nguyễn Thị Phương, một lao động tại địa phương, cho biết nhóm của bà gồm 16 người đã được chủ bãi thuê để khẩn trương thu dọn xác ngao chết. Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng, mọi người phải chạy đua với con nước rút để kịp tiến độ. Với diện tích thiệt hại quá lớn, bà Phương dự tính phải mất cả tuần ròng rã mới mong dọn sạch bãi triều. Toàn bộ vỏ ngao được thu gom vào bao lưới, vận chuyển vào bờ để tiêu hủy và chôn lấp.

Tại bãi nuôi ngao của ông Nguyễn Văn Năng (xã Nam Cường) có diện tích khoảng 7ha, ngao chết trắng xóa trên bãi cát với tỷ lệ trên 80%. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tình trạng ngao chết hàng loạt cũng được ghi nhận tại bãi nuôi của gia đình ông Trần Văn Dực (xã Nam Cường), gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đáng chú ý, đàn ngao của gia đình ông hiện đã đạt kích cỡ thương phẩm (khoảng 95 con/kg) và đang trong thời điểm có thể xuất bán. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, gần 300 tấn ngao đã bị chết, ước tính gia đình ông thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của ông Dực, một người có thâm niên hàng chục năm bám biển, dù từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh ngao chết nhiều như vậy. Chưa kịp vui mừng vì ngao được giá, người nuôi ngao kỳ cựu này đã phải đứng nhìn khối tài sản khổng lồ đổ sông đổ biển.

Giữa cơn bĩ cực, ông xót xa cho biết giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tập trung dọn sạch bãi triều, xử lý môi trường để kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hồi sinh ở vụ nuôi mới.

Ông Nguyễn Thành Công (xã Nam Cường) chia sẻ số phận những bãi ngao lúc này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Hy vọng duy nhất để cứu vãn lúc này là những cơn mưa vàng giúp giải mặn cho vùng bãi triều. Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng khó khăn khi một số diện tích nuôi ngao thương phẩm loại 100-120 con/kg đã ghi nhận tỷ lệ chết lên tới 90%, khiến khó khăn chồng chất khó khăn./.

Quảng Ninh: Nguy cơ ngao chết hàng loạt do ký sinh trùng nguy hiểm Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp khoanh vùng và khống chế dịch.