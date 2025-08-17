Thế giới

Indonesia phá vỡ nhiều âm mưu tấn công trước thềm kỷ niệm Ngày Độc lập

Qua các chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang, quân đội Indonesia đã thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị liên lạc; duy trì ổn định an ninh tại Papua.

Đỗ Quyên
Lực lượng an ninh của Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)
Lực lượng an ninh của Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Quân đội Indonesia (TNI) đã tiêu diệt nhiều thành viên của Phong trào Papua Tự do (OPM) trong 3 chiến dịch liên tiếp tại Papua nhằm bảo đảm an ninh trước thềm kỷ niệm Ngày Độc lập (ngày 17/8).

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong một tuyên bố, Thiếu tướng Kristomei Sianturi - người đứng đầu Cục Thông tin TNI, cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Habema đã tiến hành các chiến dịch nhằm đảm bảo trật tự và an ninh công cộng ở Trung Papua và Intan Jaya.

Chiến dịch đầu tiên diễn ra vào ngày 8/8 tại làng Biak, Puncak Jaya, nhằm truy quét nhóm vũ trang, do Tenggamati Enumbi - kẻ đang trốn truy nã từ năm 2014 vì cướp vũ khí tại một đồn cảnh sát, cầm đầu.

Lực lượng Habema đã tiêu diệt 3 phiến quân của OPM, một trong số đó được cho là Tenggamati Enumbi.

Chiến dịch thứ hai diễn ra ngày 11/8 tại làng Mamba, Intan Jaya, nhằm vào nhóm Kodap VIII Kemabu thuộc OPM, tiêu diệt 1 phiến quân.

Tiếp đó, trong chiến dịch ngày 12/8 gần làng Eknemba, Intan Jaya, phiến quân phản công nhưng bị quân đội đánh trả, tiêu diệt 2 thành viên của OPM.

Qua các chiến dịch trên, quân đội Indonesia đã thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị liên lạc. Tướng Sianturi khẳng định TNI sẽ tiếp tục tuần tra, bảo vệ người dân và duy trì ổn định an ninh tại Papua.

Trong những năm qua, các nhóm vũ trang ở tỉnh Papua, trong đó có OPM, thường tấn công nhân viên an ninh và thực hiện các hành động khủng bố nhằm vào dân thường tại một số khu vực ở Papua, gây ra nỗi lo sợ đối với người dân.

Tháng 4/2021, Chính phủ Indonesia đã chính thức liệt các nhóm phiến quân vũ trang ở Papua vào danh sách các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Indonesia #âm mưu tấn công #Ngày Độc lập #Phong trào Papua Tự do #đảm bảo trật tự #Lực lượng Đặc nhiệm Habema Indonesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu vực bị tàn phá do mưa lớn tại Muzaffarabad thuộc Azad Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 15/8/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Bão Erin mạnh lên mức tối đa chỉ trong 24 giờ

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt; dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Hai bên đạt được sự hiểu biết nhất định về một số điểm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và chuẩn bị cho một cuộc gặp mới.

Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ

Các nguồn thạo tin cho biết chuyến công tác của nhóm đàm phán thương mại Mỹ tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị hủy và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh sang một lịch trình mới.