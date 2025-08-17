Indonesia phá vỡ nhiều âm mưu tấn công trước thềm kỷ niệm Ngày Độc lập

Quân đội Indonesia (TNI) đã tiêu diệt nhiều thành viên của Phong trào Papua Tự do (OPM) trong 3 chiến dịch liên tiếp tại Papua nhằm bảo đảm an ninh trước thềm kỷ niệm Ngày Độc lập (ngày 17/8).

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong một tuyên bố, Thiếu tướng Kristomei Sianturi - người đứng đầu Cục Thông tin TNI, cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Habema đã tiến hành các chiến dịch nhằm đảm bảo trật tự và an ninh công cộng ở Trung Papua và Intan Jaya.

Chiến dịch đầu tiên diễn ra vào ngày 8/8 tại làng Biak, Puncak Jaya, nhằm truy quét nhóm vũ trang, do Tenggamati Enumbi - kẻ đang trốn truy nã từ năm 2014 vì cướp vũ khí tại một đồn cảnh sát, cầm đầu.

Lực lượng Habema đã tiêu diệt 3 phiến quân của OPM, một trong số đó được cho là Tenggamati Enumbi.

Chiến dịch thứ hai diễn ra ngày 11/8 tại làng Mamba, Intan Jaya, nhằm vào nhóm Kodap VIII Kemabu thuộc OPM, tiêu diệt 1 phiến quân.

Tiếp đó, trong chiến dịch ngày 12/8 gần làng Eknemba, Intan Jaya, phiến quân phản công nhưng bị quân đội đánh trả, tiêu diệt 2 thành viên của OPM.

Qua các chiến dịch trên, quân đội Indonesia đã thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị liên lạc. Tướng Sianturi khẳng định TNI sẽ tiếp tục tuần tra, bảo vệ người dân và duy trì ổn định an ninh tại Papua.

Trong những năm qua, các nhóm vũ trang ở tỉnh Papua, trong đó có OPM, thường tấn công nhân viên an ninh và thực hiện các hành động khủng bố nhằm vào dân thường tại một số khu vực ở Papua, gây ra nỗi lo sợ đối với người dân.

Tháng 4/2021, Chính phủ Indonesia đã chính thức liệt các nhóm phiến quân vũ trang ở Papua vào danh sách các nhóm khủng bố./.

