Indonesia: Phát hiện những hiện vật được cho là của người vượn lâu đời nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các nhà khảo cổ học của Indonesia và Australia đã tìm thấy những công cụ nhỏ, bị sứt mẻ, có thể dùng để cắt động vật nhỏ và khắc đá, dưới lòng đất ở khu vực Soppeng, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia.

Những công cụ và răng của động vật được tìm thấy xung quanh địa điểm này được xác định có niên đại lên đến 1,48 triệu năm trước.



Trong số các hiện vật đã tìm thấy có một loạt các công cụ bằng đá ở Nam Sulawesi mà các nhà khoa học họ cho rằng có thể là bằng chứng về con người đã sống cách đây 1,5 triệu năm trên các hòn đảo giữa châu Á và Australia, những con người đầu tiên được biết đến ở khu vực Wallacea, phía Đông Indonesia.



Theo một báo cáo của các nhà khảo cổ học được công bố trên tạp chí Nature trong tháng 8/2025, những phát hiện này có thể thay đổi các lý thuyết về quá trình di cư ban đầu của con người.

Nhóm các nhà khảo cổ cho biết những phát hiện của họ đã chứng minh rằng các hiện vật bằng đá được phát hiện trong các lớp đá sa thạch ở khu vực trầm tích Beru Member Sub-Unit B thuộc vùng Calio ở Nam Sulawesi có niên đại sớm hơn nhiều so với dấu hiệu khảo cổ học lâu đời nhất từng được báo cáo về người vượn Hominin trên đảo Sulawesi.



Những người vượn Wallacean đầu tiên - những người tiền sử được gọi là Homo Erectus, được cho là chỉ định cư trên đảo Flores và đảo Luzon của Philippines vào khoảng 1,02 triệu năm trước vì không có khả năng di chuyển ra xa hơn trên biển. Điều này chứng minh tầm quan trọng của những phát hiện ở Sulawesi trong các lý thuyết về di cư.



Adam Brumm, nhà khảo cổ học hàng đầu tại Đại học Griffith ở bang Queensland (Australia) cho biết: "Đây là những hiện vật do con người cổ đại tạo ra, họ sống trên Trái Đất từ rất lâu trước khi loài người chúng ta Homo Sapiens tiến hóa. Chúng tôi cho rằng người cổ đại Homo Erectus bằng cách nào đó đã di chuyển từ lục địa châu Á qua một khoảng cách đại dương đáng kể để đến đảo Sulawesi, ít nhất là 1 triệu năm trước"./.

