Kho tân dược giả ở Hưng Yên: Câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự quản lý

Vụ việc một kho, xưởng tân dược và thực phẩm chức năng giả khoảng 100 tấn vừa bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã khiến dư luận bàng hoàng.

Sự việc này không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn phản ánh những tồn tại kéo dài trong công tác quản lý.

Theo cơ quan công an, sau một khoảng 1 năm theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/5, Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ số 1, LK 11, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả.

Cũng theo cơ quan Công an, đối tượng Tiến, vốn là dược sỹ, đã tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.

Đáng chú ý, bên cạnh việc làm giả, các đối tượng vẫn duy trì việc nhập khẩu nhằm lấy thương hiệu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng và hợp pháp giấy tờ hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Tiến còn mua nguyên vật liệu trong nước, rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do mình thành lập tại thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm), hòng qua mắt cơ quan chức năng.

Kho, xưởng do Tiến thuê nằm ở một góc sâu phía bên trong Công ty Dược Hà Hưng (thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm), bám mặt tuyến đường ĐH 19 to rộng, hàng ngày có nhiều phương tiện, người dân qua lại.

Qua tìm hiểu, Công ty Dược Hà Hưng có diện tích khoảng 4ha; ngoài sản xuất kinh doanh theo giấy phép đăng ký thì công ty còn cho thuê nhà, xưởng. Xung quanh Công ty có tường rào, phía cổng chính có chốt bảo vệ gác 24/24 giờ.

Theo ông Nguyễn Văn Tảo, trưởng thôn Hành Lạc (thị trấn Như Quỳnh), khi lực lượng công an mời chứng kiến quá trình khám xét kho xưởng, ông mới biết đó là nơi cất giấu hàng giả. Do mới nhận chức danh trưởng thôn được ít ngày nên ông Tảo cũng không nắm được từ trước đến nay phía công ty có mối liên hệ gì với thôn Hành Lạc hay không.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh Vũ Văn Sữa chia sẻ cấp hành chính thị trấn chỉ quản lý các hộ sản xuất trong khu dân cư. Đối với các doanh nghiệp đóng trong các khu, cụm công nghiệp thì việc này vượt ngoài thẩm quyền của địa phương, không thể bám sát cũng như đủ năng lực và nắm rõ tình hình trong các doanh nghiệp.

Trước câu hỏi, khi sự việc bị công an phát hiện và thông tin rộng rãi trên truyền thông thì địa phương mới nắm được, ông Sữa thẳng thắn thừa nhận: đối với sự việc này thì đúng khi cơ quan chức năng vào cuộc, địa phương mới nắm được.

Ông Sữa cũng bày tỏ để quản lý, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn, các cấp nên trao những thẩm quyền cho các địa phương cấp xã. Hiện nay, cấp xã chỉ phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự tại các công ty đóng trên địa bàn còn các lĩnh vực khác không có thẩm quyền.

Còn cán bộ địa chính thị trấn Như Quỳnh thông tin thêm, sau khi cấp xã giao đất cho công ty, doanh nghiệp, địa phương không thể vào yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các hoạt động, trong đó có việc cho thuê nhà xưởng.

Trên thực tế, chỉ những doanh nghiệp phát thải ra môi trường gây ô nhiễm mà bằng mắt thường có thể phát hiện thì cấp xã lập báo cáo gửi cấp trên giải quyết.

Đối với Công ty Hà Hưng không có những biểu hiện khác thường bên ngoài dẫn đến có những hoạt động sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng phi pháp bên trong, địa phương không ngờ đến sự việc như vậy.

“Buôn lậu, hàng giả 100 tấn hàng mà chính quyền không biết, cấp ủy không biết, cơ quan chức năng không biết thì tôi nói chỉ có hai việc, một là không còn ý chí chiến đấu nữa, hai là bị mua chuộc, cả hai cái tội này phải xử ngay.” Dẫn lại lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lực lượng chức năng mới đây, Tiến sỹ Nguyễn Quang Hòa, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Thủ tướng muốn khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tình trạng buôn lậu, hàng giả - vốn là vấn nạn gây thiệt hại lớn cho kinh tế đất nước, làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và làm suy giảm niềm tin của xã hội vào bộ máy quản lý.

Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng "vô can" hoặc "né trách nhiệm." Đây là thông điệp yêu cầu minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình.

Tiến sỹ Nguyễn Quang Hòa phân tích thêm, lời nói của Thủ tướng không chỉ nhắm vào một vụ việc cụ thể mà là thông điệp cảnh tỉnh cho toàn hệ thống, đặc biệt là các cơ quan được giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về tình trạng buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu để lọt các hành vi sai phạm nghiêm trọng mà không ai chịu trách nhiệm thì lòng tin của dân sẽ bị xói mòn.

Trong bối cảnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay cùng đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 vừa được phát động, Thủ tướng Chính phủ cũng thể hiện ý chí chiến đấu với cái xấu, cái sai, đặt lại chuẩn mực về đạo đức công vụ, khơi gợi trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ được giao.

Vụ việc sản xuất và tàng trữ hơn 100 tấn tân dược, thực phẩm chức năng giả tại thị trấn Như Quỳnh là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự quản lý và trách nhiệm trong giám sát doanh nghiệp.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân, làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý. Vì vậy, không thể có chuyện không ai chịu trách nhiệm.

Đấu tranh với tội phạm làm thuốc giả không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là mệnh lệnh đạo đức, vì sự an toàn và công lý trong xã hội./.

