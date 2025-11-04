Lãi suất ngân hàng ngày 4/11: MB mở màn cuộc đua tăng lãi suất huy động tháng 11

Bước sang tháng 11, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục xu hướng nhích lên sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong tháng 10.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa trở thành nhà băng đầu tiên công bố điều chỉnh tăng lãi suất huy động - động thái được xem như phát pháo mở màn cho tháng mới.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến cập nhật ngày 4/11, MB nâng lãi suất từ 0,3 đến 0,5 điểm %/năm ở hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể, kỳ hạn 1-3 tháng đồng loạt tăng thêm 0,4 điểm %, lên lần lượt 3,9%/năm, 4%/năm và 4,2%/năm. Các kỳ hạn 4-5 tháng tăng mạnh 0,5 điểm %, lên 4,3%/năm, trong khi nhóm kỳ hạn 6-11 tháng cùng điều chỉnh lên 4,9%/năm.

Đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, MB tăng thêm 0,3 điểm %, đạt 5,2%/năm; kỳ hạn 13-18 tháng tăng 0,4 điểm %, lên 5,3%/năm. Riêng kỳ hạn dài 24-36 tháng được giữ nguyên ở mức 5,8%/năm - mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện nay của ngân hàng này.

Lãi suất tiếp đà tăng sau tháng 10 “nóng” nhất từ đầu năm

Động thái của MB diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền gửi vừa trải qua tháng 10 sôi động hiếm thấy. Theo thống kê, có tới 10 ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng vừa qua - con số cao nhất kể từ đầu năm.

Nếu tháng Một từng ghi nhận lượng điều chỉnh tương tự nhưng vẫn có trường hợp giảm, thì đến tháng Mười, không một nhà băng nào hạ lãi suất. Danh sách các ngân hàng tham gia cuộc đua gồm Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB, với biên độ tăng dao động từ 0,1 đến 0,7 điểm %. Trong đó, Sacombank gây chú ý với mức tăng mạnh nhất ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.

Bước sang tháng 11, xu hướng tăng vẫn chưa dừng lại. Nhiều ngân hàng tư nhân tiếp tục điều chỉnh biểu niêm yết hoặc tung thêm ưu đãi để thu hút dòng tiền gửi.

Bac A Bank - đơn vị đã tăng lãi suất tới ba lần trong tháng 10 - hiện dẫn đầu thị trường với nhiều kỳ hạn vượt 6%/năm. Cùng lúc, VietinBank, Vietcombank, Vikki Bank, MB, Techcombank, VietBank và LPBank đều triển khai các chương trình cộng lãi suất, tặng quà hoặc điểm thưởng cho khách hàng mới.

Nhóm Big4 nằm ngoài cuộc đua

Trái ngược với sự sôi động của khối tư nhân, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước - gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank - vẫn giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết từ cuối tháng 10 đến nay.

Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng duy trì ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,6%/năm và kỳ hạn 24 tháng trở lên đạt 4,7%/năm.

VietinBank và BIDV lần lượt niêm yết 3%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 4,7% cho 12 tháng và 4,8% cho kỳ hạn 24 tháng; Agribank phổ biến ở mức 3-4,8%/năm.

Giữ nguyên mặt bằng lãi suất thấp giúp nhóm Big4 duy trì định hướng ổn định chính sách tiền tệ, hỗ trợ chi phí vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế thực.

Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng rộng giữa lãi suất của khối ngân hàng tư nhân và Big4 có thể tạo nên những chuyển dịch mới trong dòng tiền gửi dân cư, nhất là vào dịp cuối năm - thời điểm nhu cầu vốn và huy động đều tăng cao./.