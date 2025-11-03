Lãi suất ngân hàng ngày 3/11: Cuộc đua huy động vốn tăng tốc đầu tháng 11

Bước sang tháng 11, thị trường tiền gửi tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng nối dài đợt tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 10.

Mức lãi suất cao nhất hiện đã vượt ngưỡng 6%/năm ở nhiều kỳ hạn, thậm chí lên tới 9%/năm trong một số chương trình đặc biệt, phản ánh rõ áp lực huy động vốn trước mùa cao điểm tín dụng cuối năm.

Lãi suất đồng loạt tăng mạnh sau tháng 10 “nóng”

Thống kê cho thấy trong tháng 10 vừa qua, có tới 10 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động - con số cao nhất kể từ đầu năm. Nếu tháng Một từng ghi nhận 10 ngân hàng điều chỉnh lãi suất nhưng vẫn có trường hợp giảm, thì tháng Mười không có bất kỳ nhà băng nào hạ lãi suất.

Các ngân hàng điều chỉnh tăng gồm Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB. Mức tăng dao động từ 0,1 đến 0,7 điểm %, trong đó Sacombank gây chú ý với mức tăng mạnh nhất ở các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.

Bước sang đầu tháng 11, mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung tiếp tục nhích lên, nhất là tại các ngân hàng tư nhân. Bac A Bank - nhà băng tăng lãi suất ba lần chỉ trong tháng 10 - hiện duy trì mặt bằng cao nhất thị trường, với nhiều kỳ hạn vượt 6%/năm.

Cùng với điều chỉnh biểu niêm yết, hàng loạt ngân hàng tung thêm chính sách ưu đãi để thu hút dòng tiền gửi: VietinBank, Vietcombank, Vikki Bank, MB, Techcombank, VietBank và LPBank đều triển khai chương trình cộng lãi suất hoặc tặng quà, điểm thưởng cho khách hàng mới.

Nhóm Big4 vẫn giữ nguyên mặt bằng lãi suất thấp

Trái ngược xu hướng tăng của khối tư nhân, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất từ cuối tháng 10 đến nay.

Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 2,9%/năm, 12 tháng là 4,6%/năm và 24 tháng trở lên là 4,7%/năm.

VietinBank và BIDV cũng duy trì lần lượt 3% cho kỳ hạn 6-9 tháng, 4,7% cho 12 tháng và 4,8% cho kỳ hạn 24 tháng. Agribank phổ biến ở mức 3-4,8%/năm.

Việc nhóm Big4 tiếp tục đứng ngoài cuộc đua tăng lãi suất cho thấy định hướng chính sách ổn định, ưu tiên mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế và giữ chi phí vốn ở mức thấp.

Lãi suất cao nhất chạm ngưỡng 9%/năm nhưng có điều kiện đặc biệt

Theo cập nhật, lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện dao động từ 6% đến 9%/năm, tùy theo kỳ hạn và điều kiện đi kèm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, PVcomBank áp dụng mức cao nhất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, nhưng chỉ dành cho khách hàng gửi tại quầy với số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank cũng đưa ra lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho 12 tháng, áp dụng cho khách hàng có số dư từ 500 tỷ đồng.

Vikki Bank hiện trả 7,5%/năm cho các khoản gửi từ 999 tỷ đồng trở lên; Bac A Bank niêm yết cao nhất 6,5%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng, 6,3% cho kỳ hạn 13-15 tháng và 6,2% cho kỳ hạn 12 tháng. IVB áp dụng 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Viet A Bank gây chú ý với sản phẩm “Tiết kiệm Đắc Tài” có lãi suất lên tới 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Khách hàng cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ. LPBank cũng triển khai chính sách linh hoạt với mức 6,5%/năm cho khách hàng gửi từ 300 tỷ đồng trở lên.

Áp lực huy động vốn sẽ tiếp diễn trong quý 4

Theo giới phân tích, đà tăng lãi suất huy động đầu tháng 11 cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng đang tăng mạnh, nhất là khi hoạt động cho vay cuối năm bắt đầu sôi động.

Tuy nhiên, khả năng mặt bằng lãi suất tiếp tục tăng mạnh trong quý IV là không lớn, do chính sách tiền tệ vẫn duy trì định hướng nới lỏng và thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện tương đối dồi dào.

Dự kiến, mặt bằng lãi suất sẽ duy trì quanh mức hiện tại đến hết năm 2025, trước khi có thể hạ nhiệt nhẹ vào đầu năm sau./.

