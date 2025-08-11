Xã hội

Pháp luật

Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng đập phá hàng chục xe ôtô sau khi bị 'bùng' kèo nhậu

Tìm bạn để nhậu thì không gặp, bực tức vì cho rằng bị lừa, Nguyễn Quốc Long (sinh năm 2005, trú tỉnh Khánh Hòa) dùng gạch, đá đập phá ôtô đậu trên đường.

Nguyễn Thanh
Nhiều ôtô bị Long đập vỡ kính. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)
Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Long (sinh năm 2005, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, tổ công tác Công an phường Phan Thiết nhận được tin báo của người dân có một thanh niên lạ mặt dùng gạch ném vào cửa và ôtô đang đậu trước nhà. Tổ công tác đã tiến hành truy tìm đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 3/8, đối tượng tên Nguyễn Quốc Long uống rượu cùng 2 người bạn mới quen tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).

Kết thúc cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long tiếp tục đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp nhưng khi đến nơi tìm bạn để nhậu thì không gặp.

Bực tức vì cho rằng bị lừa, Long dùng gạch, đá đập phá ôtô đậu trên đường. Hậu quả, hơn 10 ôtô trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết đã bị thanh niên này đập phá, làm hư hỏng.

Công an phường Phan Thiết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Long để điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công an phường Phan Thiết #Gây rối trật tự #Đập phá ôtô Lâm Đồng
