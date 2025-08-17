Lâm Đồng: Tiếp nhận 31 công dân từ Campuchia

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 31 công dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lâm Đồng, do cơ quan chức năng của Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm công dân này nhập cảnh hợp pháp sang Campuchia để làm việc tại các cơ sở được giới thiệu là kinh doanh dịch vụ lưu trú và giải trí hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế họ được tuyển dụng vào các vị trí liên quan đến phê duyệt phiếu chi, thực hiện các giao dịch tài chính và phục vụ trong các khách sạn và sòng bạc (hotel và casino) trá hình.

Những cơ sở này núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất vận hành các đường dây cờ bạc trực tuyến, trao đổi ngoại tệ trái phép và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo điều tra, quá trình tuyển dụng thường bắt đầu trên mạng xã hội qua các hội nhóm tìm việc làm ở nước ngoài.

Các đối tượng môi giới quảng bá các công việc được mô tả là “việc nhẹ, lương cao” với mức thu nhập 500-700 USD/tháng, kèm chỗ ở và ăn uống miễn phí. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng hướng dẫn ứng viên làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp và lo toàn bộ chi phí đi lại ban đầu.

Khi sang đến Campuchia, người lao động được bố trí vào các bộ phận chuyên xử lý giao dịch điện tử, kiểm duyệt dòng tiền hoặc hỗ trợ khách hàng trong các sòng bạc trá hình.

Theo một nữ công dân (xin giấu tên) được trao trả đợt này, công việc được giao là xử lý và xác nhận các giao dịch cho khách trong hệ thống, thu nhập được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ đúng như đã thỏa thuận. Cô và nhiều thành viên trong đoàn không biết đây là một phần quy trình của hoạt động rửa tiền cho đến khi bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh nhân thân, kiểm tra giấy tờ và phối hợp với chính quyền địa phương đưa các công dân trở về nơi cư trú an toàn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời làm việc trong các ngành nghề “nhạy cảm” tại nước ngoài, nhất là liên quan đến tài chính, giao dịch trực tuyến hoặc liên quan tới sòng bạc. Dù mức lương hấp dẫn, nguy cơ vi phạm pháp luật quốc tế và bị lợi dụng vào các hoạt động rửa tiền, đánh bạc xuyên biên giới là rất cao, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng./.

Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao Theo cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, trong số 38 công dân được tiếp nhận, có 29 người từng làm việc trong các công ty hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.