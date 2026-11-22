Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev, sau chuyến thăm năm 2014.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Azerbaijan bước sang giai đoạn phát triển mới, sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025. Chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của Lãnh đạo hai nước đối với quan hệ song phương và tạo thêm động lực để cụ thể hóa các cam kết cấp cao, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Ilham Aliyev đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác song phương và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Kết quả nổi bật nhất là hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung ngày 21/11, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Tuyên bố chung tái khẳng định các nguyên tắc nền tảng của quan hệ song phương, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Qua hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, duy trì tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và mở rộng hợp tác giữa hai Đảng, hai Quốc hội. Hợp tác nghị viện có thể đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận. Hai nước cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về kinh tế, hai bên thống nhất thúc đẩy thương mại, đầu tư tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược, tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác dầu khí và mở rộng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các văn kiện được trao trong chuyến thăm đã cụ thể hóa một số hướng hợp tác. Trong đó có văn kiện giữa Bộ Năng lượng Azerbaijan và doanh nghiệp Việt Nam về đánh giá, phát triển và triển khai dự án điện mặt trời, điện gió tại Azerbaijan, cùng các văn kiện về hợp tác giữa hai văn phòng nguyên thủ và về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chuyến thăm cũng mở ra triển vọng kết nối rộng hơn. Việt Nam coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại Nam Kavkaz và khu vực Caspi, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á. Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, hai bên có cơ hội đưa sự gắn bó giữa hai nước đến gần hơn với doanh nghiệp, người dân và thế hệ trẻ.

- Theo Thứ trưởng, hai nước cần ưu tiên những lĩnh vực nào để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Công việc trước mắt là cần sớm hoàn tất Kế hoạch hành động và phát huy các cơ chế hợp tác hiện có để triển khai những ưu tiên đã thống nhất. Theo đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung vào năm trọng tâm sau.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác trên các kênh. Hai bên cần duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới tăng cường hơn nữa hợp tác, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và nghiên cứu các hình thức trao đổi lý luận phù hợp. Bộ Ngoại giao hai nước phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, điều phối và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã đạt được.

Thứ hai, tạo chuyển biến thực chất trong thương mại và đầu tư. Quan hệ chính trị tốt đẹp tạo điều kiện để hai nước nâng quy mô và chất lượng hợp tác kinh tế. Hai bên cần phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ, triển khai các quyết định đã thống nhất tại khóa họp lần thứ ba và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trước mắt, có thể tập trung kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và thúc đẩy các dự án đầu tư có tính khả thi. Tuyên bố chung cũng nêu rõ định hướng hỗ trợ các dự án đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, trong đó có năng lượng tái tạo.

Thứ ba, phát huy trụ cột dầu khí và mở rộng hợp tác sang năng lượng sạch. Hai nước có thể phát huy kinh nghiệm đã tích lũy để thúc đẩy hợp tác trong thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực dầu khí. Hai bên cũng sẽ tiếp tục xem xét khả năng thiết lập các thỏa thuận dài hạn về cung cấp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, việc thúc đẩy các dự án điện mặt trời và điện gió được đề cập trong văn kiện trao dịp này sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, đồng thời đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh.

Thứ tư, tăng cường kết nối vận tải và logistics. Hợp tác sử dụng tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi có thể mở thêm lựa chọn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận Nam Kavkaz và xa hơn là thị trường châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp Azerbaijan mở rộng kết nối với thị trường ASEAN. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ quan và hãng hàng không đẩy nhanh việc mở đường bay thẳng. Nếu được triển khai, đường bay sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, xúc tiến đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thứ năm, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và người dân hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên có thể tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong giáo dục và khoa học, cần thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, xem xét cấp học bổng và triển khai các dự án nghiên cứu chung. Các hoạt động Ngày Văn hóa, hợp tác du lịch và kết nghĩa giữa các địa phương cũng là những việc có thể thúc đẩy nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, thế hệ trẻ hai nước sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về nhau và trực tiếp tham gia vun đắp quan hệ song phương.

Điều quan trọng sau chuyến thăm là chuyển những ưu tiên đã thống nhất thành công việc cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Chiều sâu của quan hệ Đối tác chiến lược sẽ được thể hiện qua những dự án hai nước cùng triển khai, những thị trường doanh nghiệp tiếp cận được và những cơ hội học tập, đi lại, hợp tác mà người dân hai nước có thêm.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!./.

Tuyên bố chung Việt Nam-Azerbaijan TTXVN trân trọng giới thiệu “Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan.”