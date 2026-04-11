Lãnh đạo đảng đối lập làm Chủ tịch Quốc hội mới của Slovenia

Việc một nghị sỹ phe đối lập đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quốc hội được xem là diễn biến chính trị đáng chú ý, phản ánh sự phân hóa sâu sắc trong đời sống chính trị Slovenia.

Việt Thắng
Quốc hội Slovenia ngày 10/4 đã bầu ông Zoran Stevanović - lãnh đạo đảng đối lập Resnica - làm Chủ tịch với sự ủng hộ của các đảng bảo thủ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu vẫn chưa thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao diễn ra hồi tháng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Stevanović đã giành được 48

phiếu ủng hộ trong tổng số 90 nghị sỹ. Ông nhận được đề cử từ đảng bảo thủ của cựu Thủ tướng Janez Janša và một đảng đồng minh nhỏ hơn.

Việc một nghị sỹ phe đối lập đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quốc hội được xem là diễn biến chính trị đáng chú ý, phản ánh sự phân hóa sâu sắc trong đời sống chính trị Slovenia.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Borut Sajovic, thành viên đảng Phong trào Tự do (GS) cầm quyền của Slovenia, chỉ trích kết quả bỏ phiếu trên.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Stevanović (44 tuổi) cho biết đảng Resnica của ông sẽ không tham gia chính phủ do ông Janez Janša lãnh đạo nhưng sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính phủ nào có chương trình hành động phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của đảng này.

Đảng Resnica (Sự thật) được thành lập trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng trước, đảng này đã lần đầu tiên giành được ghế trong cơ quan lập pháp.

Hiện tại, Slovenia vẫn đang trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ mới. Đảng GS của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Robert Golob giành được 29 ghế, chỉ nhỉnh hơn 1 ghế so với đảng của ông Janša hiện có 28 ghế.

Trước đó, Thủ tướng Golob đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia để ứng phó với nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu do xung đột tại Trung Đông nhưng đề xuất này chưa nhận được đồng thuận, ngay cả từ các đồng minh thân cận.

Giới phân tích nhận định khả năng hình thành một liên minh giữa Resnica và các đảng bảo thủ là kịch bản có thể xảy ra. Tuy nhiên, một chính phủ như vậy sẽ “rất yếu và khó dự đoán.”

Theo luật pháp Slovenia, Tổng thống Nataša Pirc Musar sẽ có 30 ngày kể từ phiên họp khai mạc Quốc hội để đưa ra đề cử ứng cử viên Thủ tướng mới. Nếu ứng cử viên này không giành được đa số ủng hộ tại Quốc hội, các đảng sẽ có thêm 10 ngày đề cử nhân sự. Chủ tịch Quốc hội là chức vụ cao thứ hai tại Slovenia và có quyền thay thế Tổng thống khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)
