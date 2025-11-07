Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 7/11, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình, Hà Nội).

Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…

Trân trọng dâng hoa trước Tượng đài V.I.Lênin, lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa, tưởng niệm tại Tượng đài Lênin nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại-kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”

Chủ nghĩa Mác-Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt gần một thế kỷ qua và đang tiếp tục là “ngọn đuốc soi đường” cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Tôn vinh giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20.