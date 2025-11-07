Cách mạng tháng Mười Nga mở ra nhiều điều về Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước thềm sự kiện 108 năm Cách mạng tháng Mười, thầy và trò Bộ môn Tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ quốc gia Liên bang Nga (MGLU) cùng đông đảo sinh viên tiếng Việt đến từ các trường đại học danh tiếng của Moskva vừa tổ chức một "giờ học đặc biệt."

Mục đích của giờ học này là trau dồi tiếng Việt cho sinh viên thông qua việc ôn lại những bài học lịch sử của cuộc cách mạng vô sản, đồng thời khám phá những điều thú vị về Việt Nam.



Tại giờ học đặc biệt, qua lời thuyết trình song ngữ của giảng viên Hồng Hoa và đoạn phim tư liệu, câu hỏi tại sao cuộc cách mạng diễn ra năm 1917 tại nước Nga xa xôi lại có thể giúp một dân tộc châu Á là Việt Nam giành được độc lập và tự do vào năm 1945 đã được lý giải cho các bạn sinh viên sinh ra sau cuộc cách mạng cả trăm năm.



Cách mạng tháng Mười Nga 1917 không chỉ giải phóng dân tộc Nga, mà còn là nguồn cảm hứng để các dân tộc thuộc địa tự giải phóng mình. Lần đầu tiên, một cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo đã giành thắng lợi, tạo nguồn cổ vũ cho các dân tộc đang tìm đường giải phóng đứng lên giành quyền quyết định vận mệnh của mình.

Qua trí tuệ của nhà hoạt động cách mạng kiệt xuất Nguyễn Ái Quốc, con đường giải phóng dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đã đến với Việt Nam, dẫn dắt phong trào công nhân và đỉnh cao là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của dân tộc sau này.



Cuộc cách mạng vô sản tại nước Nga còn có một người ủng hộ nhiệt thành nữa từ Việt Nam, người đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm France của Hải quân Pháp vào tháng 4/1919 trên Biển Đen để chào mừng nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Người đó sau này đã trở thành Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Việt Xô Tôn Đức Thắng mà nhân dân Việt Nam luôn trìu mến gọi là Bác Tôn.



Chia sẻ sau giờ học, sinh viên Alla đang theo học năm thứ 3 tại MGLU cho biết những ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đến Cách mạng Việt Nam cho em cái nhìn mới mẻ về chính lịch sử nước mình.

Trong đó, cậu sinh viên Mikhail - cũng đang theo học năm 3 nhưng tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - cho biết những thông tin thu được từ "giờ học đặc biệt" giúp em hiểu rõ thêm về những trang sử vàng son của quan hệ Việt - Xô trước khi thiết lập chính thức.

Mikhail được cả Việt Nam biết đến khi là người phiên dịch cho ca sỹ Đức Phúc hôm anh giành giải quán quân cuộc thi Intervision hè tại Nga. Mikhail cho biết những kiến thức thu được trong giờ học là vô thú vị và giúp em cảm nhận rõ mối liên hệ lịch sử sống động của hai nước cũng như cảm thấy Việt Nam gần gũi hơn rất nhiều.

Ngày 7/11, các tầng lớp nhân dân lao động khắp 5 châu sẽ kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga, cuộc cách mạng vô sản chỉ trong 10 ngày nhưng đã làm “rung chuyển cả thế giới.”

Những bài học của sự kiện ấy luôn trường tồn và được truyền lại theo nhiều cấp độ, nhiều khía cạnh và không bao giờ mất đi giá trị thực tiễn trong lịch sử hiện nay./.

108 năm Cách mạng tháng 10 Nga: Một trong những sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ 20 Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, cuộc cách mạng tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới.