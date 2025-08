Lào Cai: Vỡ bể chứa nước khiến 4 người thương vong

Ngày 1/8, tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai xảy ra vỡ bể chứa nước khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo Đại úy Hoàng Văn Nam, Phó trưởng Công an xã Gia Hội, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/8, 4 người gồm chị Vàng Thị Say (sinh năm 1992) cùng 2 con là C.M.H (sinh năm 2018), C.T.N.P (sinh năm 2022) và cháu C.T.T. T. (sinh năm 2022), cùng trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội đi chăn trâu.

Trên đường đi, 4 người ngồi tránh nóng tại khu bể chứa nước nuôi cá của gia đình anh Hồ Đình Doanh (sinh năm 1986, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội).

Thời điểm này, bể nước bất ngờ bị vỡ, dẫn đến 4 bức tường xung quanh bể đổ sập đè vào người khiến chị Say và cháu T. tử vong; 2 cháu H. và P. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 3 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cũ) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã bảo vệ hiện trường để ổn định an ninh trật tự; đồng thời báo cáo Công an tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội điều tra nguyên nhân vụ việc./.

