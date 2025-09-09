Leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Israel

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 8/9 đã công bố 9 biện pháp nhằm chấm dứt “tội ác diệt chủng ở Gaza,” trong đó bao gồm lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và cấm các tàu chở nhiên liệu cho quân đội Israel sử dụng cảng của Tây Ban Nha.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Sanchez cho biết Chính phủ Tây Ban Nha sẽ ban hành sắc lệnh để “luật hóa” lệnh cấm bán và mua thiết bị quân sự với Israel.

Bên cạnh đó, tàu thuyền chở nhiên liệu cho quân đội Israel sẽ không được phép cập cảng Tây Ban Nha và nước này cũng sẽ hạn chế vận chuyển thiết bị quân sự tới Israel bằng đường hàng không.

Những đối tượng trực tiếp tham gia vào tội ác diệt chủng, vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh ở Dải Gaza cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Tây Ban Nha.

Ngoài ra, Tây Ban Nha sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa từ “các khu định cư bất hợp pháp” tại những vùng lãnh thổ Palestine nhằm chấm dứt “việc cưỡng ép di dời người dân Palestine.”

Các dịch vụ lãnh sự dành cho công dân Tây Ban Nha cư trú tại các khu định cư bất hợp pháp của Israel cũng sẽ bị giới hạn “ở mức hỗ trợ tối thiểu.”

Thủ tướng Sanchez cũng sẽ công bố các dự án hợp tác mới về nông nghiệp, an ninh lương thực và hỗ trợ y tế dành cho Chính quyền Palestine cùng với các khoản viện trợ nhân đạo bổ sung cho người dân Palestine.

Động thái của Tây Ban Nha lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Israel. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cáo buộc Thủ tướng Sanchez tìm cách “đánh lạc hướng dư luận khỏi các bê bối tham nhũng nghiêm trọng” bằng “chiến dịch chống Israel và bài Do Thái liên tục.”

Ông Saar đồng thời tuyên bố cấm nhập cảnh đối với Phó Thủ tướng Yolanda Diaz và Bộ trưởng Thanh niên Sira Rego, hai thành viên thuộc đảng cánh tả Sumar trong liên minh cầm quyền của ông Sanchez.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Budapest cùng Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, ông Saar nhấn mạnh: “Hôm nay chúng tôi đã vạch một lằn ranh đỏ, cho thấy Israel sẽ không tiếp tục chịu đựng thêm nữa.”

Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Israel, khẳng định Madrid sẽ “không bị khuất phục trong việc bảo vệ hòa bình, luật pháp quốc tế và nhân quyền.”

Tây Ban Nha đồng thời cũng đã triệu hồi Đại sứ tại Tel Aviv để phản đối các biện pháp mà Israel áp đặt đối với 2 quan chức nước này./.

