Liên kết đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam-Australia hướng tới đột phá giáo dục

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế thông qua những chương trình đào tạo chất lượng cao, mang tầm quốc tế. Một trong những điểm sáng tiêu biểu là chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế giữa Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Australia.

Chương trình không chỉ thu hút sự chú ý của các bạn trẻ đam mê công nghệ mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương đột phá trong giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, tích hợp các nội dung về phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo trong các ngành kỹ thuật, công nghệ – những lĩnh vực then chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình liên kết giữa HCMUT và UTS ra đời đúng thời điểm, trở thành minh chứng sinh động cho định hướng chiến lược này. Đây là chương trình liên kết đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ giữa hai trường, kết hợp uy tín của một đại học hàng đầu Việt Nam và một đại học Australia thuộc top 100 thế giới (theo QS World University Ranking).

Lễ ký kết giữa hai cơ sở đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai ngành đào tạo trọng điểm của chương trình là Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Thông tin hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực chất lượng cao toàn cầu. Đặc biệt, với thế mạnh đã được công nhận, nhóm ngành Khoa học máy tính của UTS xếp hạng 17 và ngành AI xếp hạng 5 toàn thế giới (theo US News University Ranking 2025), cam kết mang đến cho sinh viên Việt Nam một chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế ngay tại trong nước.

Kết quả tuyển sinh năm đầu tiên (2025-2026) là một tín hiệu đáng mừng, phản ánh sự đón nhận tích cực từ cộng đồng. Số lượng hồ sơ đăng ký đạt mức khả quan, tiệm cận với các chương trình lâu năm, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của học sinh khối STEM và các bậc phụ huynh.

Các thí sinh trúng tuyển sở hữu nền tảng học thuật xuất sắc, không chỉ về điểm học lực mà còn ở khả năng ngoại ngữ, với nhiều em đạt điểm IELTS từ 7.0 trở lên. Điều này khẳng định sự hấp dẫn và uy tín ngay từ những bước đi đầu tiên. Một trong những ưu điểm vượt trội của chương trình là sinh viên sẽ học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 3 năm tại cơ sở Lý Thường Kiệt của HCMUT với giáo trình, phương pháp giảng dạy được chuyển giao nguyên bản từ UTS, được kiểm định bởi Hiệp hội Kỹ sư Úc (EA).

Khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng Cử nhân chính thức do UTS cấp, một lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động quốc tế. Hơn thế, ngay từ khi nhập học, sinh viên đã trở thành một phần của cộng đồng hơn 44.000 sinh viên UTS toàn cầu, với cơ hội giao lưu, trao đổi và chuyển tiếp linh hoạt sang Australia. Với mức học phí cạnh tranh (127,5 triệu đồng/học kỳ) cùng các suất học bổng hấp dẫn cho năm đầu tiên, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn giáo dục hiệu quả, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp quốc tế với chi phí hợp lý cho nhiều tài năng trẻ Việt Nam.

Khen thưởng thủ khoa đầu vào của 2 ngành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế HCMUT-UTS không chỉ đơn thuần là một chương trình đào tạo mà còn là một bước đi chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đột phá trong giáo dục đại học Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Thành công bước đầu của chương trình hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới, khẳng định vị thế và năng lực của giáo dục đại học Việt Nam trong việc hợp tác đào tạo các ngành kỹ thuật-công nghệ với các đối tác uy tín hàng đầu thế giới./.