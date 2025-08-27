Liên minh Bưu chính Thế giới tìm cách ứng phó với việc Mỹ miễn trừ thuế "de minimis"

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) ngày 26/8 xác nhận việc đang thực hiện mọi biện pháp có thể để chuẩn bị cho các quốc gia thành viên trước tác động từ việc Mỹ sắp đình chỉ miễn trừ thuế “de minimis.”



Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong thông báo, Tổng Giám đốc UPU Masahiko Metoki khẳng định, “là cơ quan của Liên hợp quốc phụ trách hợp tác bưu chính, UPU cam kết thúc đẩy đối thoại và duy trì các giải pháp thiết thực cho các quốc gia thành viên và các nhà khai thác bưu chính để bảo đảm hoạt động của mình.



Thông báo được đưa ra sau khi nhiều công ty dịch vụ bưu chính và một số quốc gia đã tạm dừng vận chuyển hàng đến Mỹ sau khi quy định "de minimis" miễn trừ thuế quan với những bưu kiện nhỏ sắp hết hiệu lực.



Dự kiến từ ngày 29/8, quy định miễn trừ "de minimis," vốn cho phép các lô hàng trị giá dưới 800 USD được miễn thuế nhập vào Mỹ, sẽ chính thức bị bãi bỏ. Hiện Mỹ đã đình chỉ quy định này với các bưu kiện đến từ Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngay từ tháng 5.



Trong thông báo, UPU đã đề cập tới đạo luật về bảo vệ các quốc gia thành viên trong việc áp dụng những chính sách hải quan phù hợp với lợi ích quốc gia và luật pháp của mình. Mỹ đã thực hiện quyền này khi thông qua sắc lệnh hành pháp hôm 30/7. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ đã tác động các doanh nghiệp bưu chính trên toàn thế giới.



Hiện Ban thư ký UPU đã nhận được thông tin từ các quốc gia thành viên, bày tỏ lo ngại về khả năng sẵn sàng hoạt động, sự thống nhất về quy định và tính liên tục của các luồng bưu chính.



Đến nay đã có doanh nghiệp bưu chính của 25 quốc gia thành viên thông báo cho UPU về việc tạm dừng dịch vụ tới Mỹ, do bất ổn liên quan đến các dịch vụ quá cảnh. Việc tạm dừng này sẽ được duy trì đến khi có thêm thông tin về cách thức Washington triển khai các biện pháp mới.



Ngoài ra, UPU cũng đang phối hợp với các bên liên quan trong ngành bưu chính để tìm ra các giải pháp bền vững và áp dụng trên toàn mạng lưới. Một trong những sáng kiến là đẩy nhanh việc phát triển một giải pháp bưu chính trả phí có khả năng mở rộng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu và nộp thuế trên toàn mạng lưới UPU./.



Chính sách thuế mới của Mỹ đẩy thương mại điện tử toàn cầu vào thế khó Bắt đầu từ ngày 29/8, quy định miễn trừ "de minimis," vốn cho phép các lô hàng trị giá 800 USD trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ miễn thuế, sẽ chính thức bị bãi bỏ.