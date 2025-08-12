Kinh tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố miễn thuế đối với vàng

Trong một bài đăng ngắn trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế đối với vàng, khiến giá của mặt hàng kim loại này giảm mạnh.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế đối với vàng, khiến giá của mặt hàng kim loại này giảm mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng ngắn trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Vàng sẽ không bị đánh thuế!"

Sau thông báo của Tổng thống Trump, giá vàng giao tháng Tám trên Sàn giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) lập tức giảm hơn 2%.

Trước đó, giá vàng kỳ hạn đã tăng đáng kể trong hai ngày 7 và 8/8 do có những đồn đoán về khả năng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ phân loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce theo mã hải quan, và vàng thỏi sẽ bị đánh thuế.

Việc Tổng thống Trump quyết định không đánh thuế vàng sẽ là tin tốt đối với Thuy Sĩ, quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng đáng kể và đóng vai trò quan trọng trong việc thanh toán vàng kỳ hạn trên thị trường quốc tế.

Hiện hàng hóa Thụy Sĩ đang bị Mỹ áp thuế đối ứng 39%, thuộc nhóm cao trong số các đối tác thương mại của Mỹ./.

