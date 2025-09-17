Liên minh cầm quyền tại Đức đạt thỏa thuận về lương hưu chủ động

Ngày 16/9, tại Hội nghị thượng đỉnh ngành chế tạo máy VDMA ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được thỏa thuận về việc áp dụng lương hưu chủ động.

Theo thỏa thuận, người lao động sẽ được khuyến khích tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu thông qua mức lương được miễn trừ thuế hàng tháng là 2.000 euro (2.371 USD).

Ông Merz nhấn mạnh đây là “động lực đúng đắn” đối với thị trường lao động Đức. Dự kiến, lương hưu chủ động sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Tổng Thư ký đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Carsten Linnemann - người đề xuất ý tưởng này từ đầu, cho biết: “Chúng tôi muốn làm cho công việc ở tuổi nghỉ hưu trở nên hấp dẫn hơn. Qua đó, chính phủ do CDU dẫn dắt đã thực hiện được một cam kết bầu cử quan trọng."

Ông Linnemann nói: “Với lương hưu chủ động, chúng tôi muốn góp phần chống lại tình trạng thiếu lao động có tay nghề." Ngoài ra, phụ cấp làm thêm giờ cũng sẽ được miễn thuế, miễn là không vượt quá 25% mức lương cơ bản.

Tại Hội nghị VDMA, Thủ tướng Merz phát biểu: “Tôi khá chắc chắn rằng với phương pháp này, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ so với việc chỉ dựa vào mệnh lệnh và phục tùng, vào sự cưỡng chế và các quy định pháp luật."

Lương hưu chủ động là một phần trong một loạt các thay đổi trong lĩnh vực hưu trí mà CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã nhất trí trong thỏa thuận liên minh./.

