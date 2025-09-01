Linh hoạt trong thực hiện trao quà của Chính phủ tới nhân dân

Sáng 1/9, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc làm này ở nhiều địa phương được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, giúp chủ trương ý nghĩa của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đến với người dân.

Sơn La: Bảo đảm tất cả người dân đều nhận được quà dịp Quốc khánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phân bổ hơn 138 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh tới 75 xã, phường để triển khai thực hiện tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để bảo đảm tất cả người dân Sơn La đều nhận được quà, các địa phương đã linh hoạt phương thức, cách thức chi trả, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phường Tô Hiệu (mới) là một trong những địa phương đông dân cư nhất tại tỉnh Sơn La, với hơn 45.500 người đang thường trú trên địa bàn phường. Tuy nhiên, do được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của phường Tô Hiệu (cũ), các phường Quyết Thắng, Chiềng Lề và Quyết Tâm nên có những tổ dân phố trùng tên dẫn đến việc trích xuất danh sách người nhận quà chưa được đồng bộ, tách biệt, cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu Lâm Văn Minh cho biết để đảm bảo các công dân đều nhận được quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường đã bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức sẽ đối chiếu Căn cước công dân và VNeID để thống kê, xác nhận chủ hộ, nhân khẩu và trao quà đến người dân; phấn đấu hết ngày 1/9/2025 sẽ trao quà cho khoảng 80-90% công dân. Riêng đối với các hộ vắng mặt vì những lý do khác nhau, phường cũng đã thống kê số lượng, lập danh sách, kế hoạch để trao quà đến tay người dân theo đúng lịch trình, thời gian quy định, bảo đảm tất cả người dân đều nhận được quà.

Để mỗi người dân trên địa bàn phường Tô Hiệu nhận được quà sớm nhất, thuận lợi nhất, ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, phường đã tổ chức họp bàn cách thức chuyển quà. Cùng với đó, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ, tổ trưởng đã thông báo thời gian, địa điểm, hướng dẫn thủ tục nhận quà tới mỗi công dân.

Bà Nguyễn Thị Chất, tổ 8, Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, phấn khởi chia sẻ trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước hướng về ngày Tết độc lập của dân tộc, việc tặng quà không chỉ mang đến một ngày Quốc khánh thêm ấm áp, ý nghĩa, mà còn gắn kết nhân dân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Qua đó, mỗi người dân thêm tin tưởng, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Người dân đến nhận quà tại nhà văn hóa tổ 8, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tỉnh Sơn La đã và đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, không quản ngại ngày đêm để triển khai hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm tất cả người dân đều nhận được quà.

Thanh Hóa: Chi 430 tỷ đồng tặng quà người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã lập dự toán kinh phí hơn 430 tỷ đồng chi trả việc tặng quà của Chính phủ cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chiếm hơn 427 tỷ đồng, còn lại gần 3,4 tỷ đồng từ nguồn chi khác trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Hiện các xã, phường trên địa bàn đang làm việc xuyên ngày, đêm kịp thời tặng quà đến tay người dân.

Tại thôn 8, xã Triệu Sơn, ngay từ sáng sớm 1/9, người dân trong thôn đã có mặt tại Nhà văn hóa để nhận quà của Chính phủ, ai cũng hân hoan và phấn khởi.

Bà Lê Thị Kết, xóm 8, xã Triệu Sơn, chia sẻ năm nay, người dân chúng tôi đã có một ngày Tết độc lập trọn vẹn và đáng nhớ khi được Đảng, Chính phủ quan tâm tặng quà. Nhà tôi có 5 nhân khẩu và sáng nay tôi được nhận số tiền 500.000 đồng. Đây là món quà không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn động viên khích lệ tinh thần của toàn dân. Chúng tôi rất hào hứng, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo ông Vũ Văn Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn, xã Triệu Sơn sẽ phân bổ kinh phí tặng quà của Chính phủ cho trên 54.000 dân. Mặc dù thời gian triển khai gấp, nhưng xã đã lên kế hoạch cụ thể để việc triển khai được kịp thời, an toàn, chính xác, đúng đối tượng; không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, thất thoát. Ngay từ chiều 31/8, 10 tổ công tác được phân công đến 47 thôn để chỉ đạo, giám sát việc chi trả. Đến sáng 1/9, xã đã triển khai trao quà đạt khoảng 50% kế hoạch. Hiện tại các thôn, công tác chi trả vẫn đang tiếp tục được triển khai, phấn đấu người dân được nhận quà trước 2/9.

Xã Hợp Tiến tổ chức tặng quà từ chiều 31/8 đến hết ngày 1/9 cho người dân ở 35 thôn trên địa bàn.

Theo ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hợp Tiến, toàn xã có 33.007 nhân khẩu ở 35 thôn. Xã quyết tâm tổ chức chi trả, tặng quà cho nhân dân kịp thời, an toàn, chính xác, đúng đối tượng; không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, thất thoát; thực hiện đúng chủ trương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước nhân dịp các ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tại xã vùng cao biên giới Tam Chung, ngay từ chiều 31/8, Ủy ban Nhân dân xã đã họp cán bộ xã, với các lực lượng công an, quân đội để triển khai việc chi trả quà của Chính phủ đến người dân.

Theo kế hoạch, xã Tam Chung thực hiện chi trả việc tặng quà cho 903 hộ với 4.556 nhân khẩu, tổng số tiền 455,6 triệu đồng. Với đặc thù xã vùng cao biên giới, đường xá đi lại khó khăn, nên từ ngày 31/8, cán bộ xã đã không quản ngại khó khăn, băng rừng, vượt suối, xuyên đêm đến từng bản làng vùng cao xa xôi để kịp thời thực hiện công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội của Chính phủ cho nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ xã đã mang theo kinh phí tặng quà, trực tiếp đến tận các bản xa trung tâm để trao tận tay chế độ chính sách an sinh xã hội của Chính phủ cho từng người dân đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Ông Hà Văn Sầm, người dân bản Cân, xã Tam Chung xúc động chia sẻ, mặc dù trời mưa, đường xá đi lại khó khăn, hiểm trở... nhưng các cán bộ vẫn đến tận Nhà văn hóa bản để trao tiền quà tặng. Nhờ đó, bà con chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Các cấp, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu nỗ lực hoàn thành việc tặng quà chậm nhất trong ngày 1/9. Trong quá trình thực hiện, nếu thiếu kinh phí, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương, sau đó báo cáo Sở Tài chính để được bổ sung. Trường hợp dư nguồn, địa phương phải kịp thời hoàn trả ngân sách tỉnh.

Cần Thơ: Hơn 4 triệu người dân phấn khởi nhận quà Quốc khánh

Từ ngày 31/8-1/9, các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ khẩn trương triển khai việc trao quà của Chính phủ đến tận tay người dân trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều có quà để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cán bộ hỗ trợ người dân rà soát danh sách để nhận quà Quốc khánh 2/9 từ Chính phủ. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ghi nhận tại phường Ngã Năm, nơi cách trung tâm thành phố hơn 70km, từ sáng sớm 1/9, người dân đã đến khá đông tại các trụ sở ban nhân dân khóm trên địa bàn để nhận quà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Năm Trịnh Ánh Nguyệt thông tin toàn phường có 28 khóm, để chủ động cấp phát tiền kịp thời cho người dân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động lực lượng đoàn thể, dân quân thường trực xuống các khóm để hỗ trợ cấp phát tiền cho các hộ dân, với phương châm không ai bị bỏ sót và đúng theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Năm Trịnh Ánh Nguyệt cho biết thêm, toàn phường có 13.271 hộ với 58.068 nhân khẩu, tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ngã Năm cũng theo dõi tiến độ từng giờ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường lực lượng hỗ trợ những địa bàn khóm đông dân cư, nỗ lực hoàn thành phát quà cho người dân trong ngày 1/9.

Ông Đàm Thanh Cần, Khóm 1, phường Ngã Năm cho biết, gia đình ông có 6 người được địa phương phát cho 600.000 đồng. Số tiền này dùng để nấu một bữa cơm cho con cháu trong gia đình sum họp trong ngày Quốc khánh 2/9.

Ông Đàm Thanh Cần cũng chia sẻ tuy số tiền không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến với nhân dân.

Tại xã Mỹ Tú, từ ngày 31/8 đến trưa 1/9, chính quyền địa phương đã phát trên 70% số nhân khẩu.

Ông Võ Minh Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tú cho biết, toàn xã có 8.884 hộ, 38.089 nhân khẩu với tổng kinh phí cấp phát lần này trên 3,8 tỷ đồng.

Theo ông Luân, đây là món quà hết sức có ý nghĩa đối với người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Cùng với niềm vui đó, chị Thái Kim Ngân ở xã Mỹ Tú cho rằng món quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần và trở thành cầu nối, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, tạo thêm động lực để mọi người cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Chị Thái Kim Ngân bày tỏ, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, người dân tin tưởng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, quê hương đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa, vượt qua mọi thách thức, tận dụng các cơ hội để đưa đất nước ngày càng phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường để tặng quà nhân dân dịp này, với tổng số tiền trên 409,6 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương được phân bổ cho 103 xã, phường của thành phố Cần Thơ để tặng quà cho 944.792 hộ tương đương với 4.096.976 nhân khẩu.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đang theo dõi tiến độ phát quà của các xã, phường. Mục tiêu thành phố sẽ hoàn thành tặng quà trong ngày 1/9. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Hưng Yên: Đồng loạt các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức tặng quà bằng tiền mặt cho người dân trong sáng 1/9

Tại nhà Văn hóa thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, nhiều người dân đã tới để làm thủ tục nhận quà. Ông Trần Văn Phất, năm nay 75 tuổi đại diện các nhân khẩu trong gia đình nhận quà xúc động bày tỏ: Tôi rất phấn khởi. Nhà nước rất quan tâm tới nhân dân. Gia đình sẽ chi tiêu số tiền này sao cho thật ý nghĩa.

Người dân Hưng Yên phấn khởi khi nhận được quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cùng tâm trạng phấn khởi, bà Phạm Thị Gái (thôn Minh Quàn, xã Vũ Thư) cho biết, gia đình có 2 nhân khẩu. Đã trải qua nhiều Tết Độc lập, nhưng năm nay thật đặc biệt. Khi được nhà nước tặng quà, bà cảm nhận rõ sự gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Giang (Hưng Yên), cho biết từ ngày 31/8, xã đã huy động cán bộ thôn và các phòng chức năng thông báo đến người dân. Tính đến 20 giờ ngày 31/8, xã đã trao quà cho hơn 50% số nhân khẩu trên địa bàn. Dự kiến đến hết ngày 1/9, xã sẽ cơ bản hoàn thành. Còn đối với những trường hợp vắng mặt, chưa kịp đến nhận hoặc cần xác minh thêm đã nhận qua VNeID hay chưa, địa phương tiếp tục bố trí chi trả bổ sung sau đó.

Liên quan đến nguồn tài chính, theo ông Nguyễn Khắc Tải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tỉnh đã bố trí khoảng 347 tỷ đồng để cấp cho các xã, phường trên địa bàn. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương bố trí nhân sự để tặng quà cho người dân, đúng đủ, đảm bảo thời gian quy định, phấn đấu trong ngày 1/9, tỉnh Hưng Yên sẽ cơ bản hoàn thành./.

Người dân cả nước phấn khởi nhận phần quà 100.000 đồng Việc phát quà sẽ được thực hiện liên tục trong kỳ nghỉ lễ; thời gian nhận quà sẽ kết thúc trước ngày 2/9; trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau nhưng chậm nhất không quá 15/9.