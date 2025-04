Lợi nhuận quý 1 của VIB đạt hơn 2.400 tỷ đồng, thực hiện chia cổ tức 21%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 7% so với trung bình quý năm 2024.

Hoạt động tín dụng và huy động tăng trưởng tích cực, trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 17% so với đầu năm góp phần vào chiến lược cải thiện biên lãi ròng và tối ưu hóa chi phí vốn. Qua đó góp phần xây dựng bảng tổng kết tài sản vững mạnh và duy trì hiệu quả cao.

Là ngân hàng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, VIB cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai chi trả cổ tức 21%, trong đó 7% cổ tức tiền mặt sẽ được hoàn tất chi trả trong tháng Năm.

Tăng trưởng tín dụng và huy động tích cực, CASA tăng 17%

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của VIB đạt 496.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 335.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đồng đều ở các phân khúc khách hàng từ bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, trong đó tỷ lệ bán lẻ vẫn duy trì ở mức gần 80%, thuộc top đầu ngành.

Tiếp đà tăng trưởng năng động, an toàn với mức tăng trưởng tín dụng 22% trong năm 2024, VIB tiếp tục tiên phong các giải pháp tín dụng bán lẻ cho khách hàng, đặc biệt là gói vay mua căn hộ, nhà phố 45.000 tỷ đồng, với lãi suất duy nhất 5,9%-6,9%-7,9% cho các kỳ cố định lãi suất 6-12-24 tháng, cùng với tính năng vay 1 tỷ trả gốc chỉ 1 triệu đồng mỗi tháng.

Sự đột phá sáng tạo của giải pháp, cùng với các lợi ích thực chất, minh bạch của gói sản phẩm này đã mang lại cho VIB giải thưởng "Ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam" do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng trong tháng 4.2025.

Huy động vốn tăng trưởng tốt với tổng tiền gửi khách hàng vượt 282.000 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, trong đó huy động bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm hơn 70%. Quý 1/2025 VIB cho ra mắt sản phẩm tài khoản “Siêu lợi suất” thu hút gần 200.000 khách hàng kích hoạt chỉ trong 2 tháng, mang lại một tiện ích ưu việt, sáng tạo với lợi ích vượt trội cho hàng triệu khách hàng.

Cũng trong quý 1, giải pháp này đã mang lại cho VIB giải thưởng "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" do Global Brands Magazine trao tặng.

Tính đến cuối quý 1, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức khoảng 2,68%. Các chỉ số quản trị rủi ro còn lại đều ở mức an toàn và tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,8% (quy định: trên 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 75% (quy định: dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 23% (quy định: dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 115% (chuẩn Basel III: trên 100%).

Đẩy mạnh thu hồi nợ

Trong 3 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, bám sát với kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025. Trong bối cảnh VIB tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy và phục hồi kinh tế cũng như tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao, biên lãi ròng (NIM) đang tối ưu ở mức 3,6% và thu nhập lãi đạt hơn 3.700 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ và thu nợ tiếp tục đóng góp tích cực cho nguồn thu hoạt động. Thẻ tín dụng vượt mốc 900.000 thẻ lưu hành cùng chi tiêu thẻ đạt gần 33.000 tỷ đồng trong quý 1, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu từ nợ đã xử lý rủi ro (Write-off recovery) đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Kết hợp với các chiến lược và giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, chi phí hoạt động trong quý 1 giảm 6% so với năm trước, đồng thời chi phí dự phòng giảm 55% so với cùng kỳ nhờ việc trích dự phòng thận trọng trong giai đoạn trước.

Phân phối cổ tức 21% trên vốn chủ sở hữu và hệ số an toàn vốn cao

Tại ngày 27/3, Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 21% bao gồm 7% tiền mặt và 14% cổ phiếu. Theo đó, VIB sẽ chi gần 2.100 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và vốn điều lệ VIB sẽ đạt hơn 34.000 tỷ đồng sau khi hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu 14% và cổ phiếu thưởng ESOP cho nhân viên 0,26%.

Với hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ổn định ở mức cao trong nhiều năm qua giúp VIB có lợi nhuận giữ lại ổn định, góp phần bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao và đảm bảo an toàn vốn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng của ngân hàng. Đồng thời duy trì mức cổ tức tiền mặt hấp dẫn, đảm bảo lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông.

VIB chia cổ tức 21% và đặt kế hoạch lợi nhuận 11.020 tỷ đồng Lợi nhuận của VIB đã đạt mức tăng trưởng bình quân (CAGR) là 37%/năm trong suốt giai đoạn 8 năm qua, mức hiệu quả lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 8 năm đạt 25%.

Tổng cộng, VIB sẽ chi hơn 8.500 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong 3 năm (2023-2025), tỷ lệ cao top đầu trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Kết thúc quý 1/2025, hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR Basel II) vẫn ở mức cao, đạt khoảng 11,8% và dự kiến sẽ được duy trì ở mức tối ưu 11%-12% trong năm 2025, cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước là tối thiểu 8%.

Đại diện VIB chia sẻ rằng ngân hàng đang đi đúng hướng để triển khai tất cả các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra, trong đó có chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, tăng trưởng tín dụng 22% và hướng đến mục tiêu đạt 11.020 tỷ lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, tăng 22% so với năm 2024./.