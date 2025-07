Lũ hạ lưu sông Cả đang cao, khả năng gây ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên, mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái biến đổi chậm.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 24/7, tại một số trạm như sau: Trên sông Cả tại trạm Dừa 24,35m, dưới báo động 3 là 0,15m; tại trạm Nam Đàn 5,18m, dưới báo động 1 là 0,22m. Trên sông Thao, tại trạm Yên Bái 29,69m, dưới báo động 1 là 0,31m.

Trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn tiếp tục lên và ở mức trên báo động 1. Trong 12-36 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cả tại trạm Nam Đàn có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 1 - báo động 2, sau biến đổi chậm.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 25/7, mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái có khả năng dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông hạ lưu sông Cả, sông Thao; nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Nghệ An có nguy cơ ngập lụt tại các xã/phường: Anh Sơn, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Chiêu Lưu, Con Cuông, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Nam Thanh 1, Xuân Lâm, Đại Đồng, Kim Liên, Thiên Nhân.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

Nghệ An: 3 người chết, 4 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 3 Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn tỉnh Nghệ An có 3 người bị chết, 4 người bị thương và hiện còn trên 9.000 hộ bị cô lập, chia cắt, mất điện hoàn toàn.