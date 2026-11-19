Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 18/11 khẳng định tiến trình đàm phán thương mại giữa Mexico và Mỹ đã đạt nhiều tiến triển quan trọng sau 56 cuộc họp cấp kỹ thuật giữa hai nước. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mexico và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc.

Phát biểu trực tuyến từ thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Mexico, Tổng thống Sheinbaum cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump kéo dài khoảng 20 phút, tập trung vào các thỏa thuận thương mại song phương cũng như những tiến triển trong quá trình đàm phán giữa Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard và những người đồng cấp Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh Tổng thống Trump đã được thông báo về kết quả các cuộc đàm phán và tiến trình thương lượng giữa hai bên hiện đã đạt nhiều tiến triển.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mexico đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ cắt giảm thuế quan áp dụng theo Điều khoản 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại, chủ yếu ảnh hưởng đến các ngành sản xuất thép, nhôm và ô tô, song song với tiến trình rà soát Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Tổng thống Sheinbaum nhiều lần khẳng định mục tiêu của Mexico là giảm các mức thuế hiện hành và ngăn chặn việc áp dụng các biện pháp thuế quan mới, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard bày tỏ tin tưởng hai bên có thể đạt được thỏa thuận về cắt giảm thuế quan trước cuối năm nay.

Tham dự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo còn có Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Roberto Velasco, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Đánh giá tích cực về kết quả cuộc gặp, Tổng thống Sheinbaum cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân thiện và cởi mở, đồng thời đánh giá cao thiện chí của người đồng cấp Mỹ trong việc duy trì đối thoại song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục gặp nhau nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại bang Florida (Mỹ).

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cũng cho biết Mexico và Mỹ đã tiến hành tổng cộng 56 cuộc họp cấp kỹ thuật trong khuôn khổ tiến trình đàm phán thương mại song phương, bên cạnh các cuộc gặp trực tiếp và trao đổi trực tuyến giữa Tổng thống Sheinbaum với phía Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Velasco khẳng định quan hệ giữa Mexico và Mỹ tiếp tục phát triển trên cơ sở đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời nhấn mạnh Mexico đang nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các khu vực khác trên thế giới./.

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