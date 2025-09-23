Mở rộng hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo với WIPO

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trong hai ngày 25-26/9/2025, ông Daren Tang - Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng Giám đốc WIPO. Hai bên sẽ trao đổi về xu hướng thế giới về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, định hướng lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số và thảo luận một số đề xuất thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian tới.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, một thỏa thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ, từ xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cũng khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng giám đốc WIPO sẽ tham dự Hội thảo Giới thiệu chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về Báo cáo GII 2025 và kết quả của Việt Nam, các điều chỉnh về phương pháp luận, ý nghĩa của chỉ số, những xu hướng đổi mới sáng tạo và triển vọng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong những năm tới.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là chuyến thăm và làm việc của Tổng Giám đốc WIPO với lãnh đạo và cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ. Tại buổi làm việc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chia sẻ một số thành tựu hợp tác nổi bật với WIPO thời gian qua và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tổng Giám đốc WIPO sẽ giao lưu, tọa đàm với thế hệ trẻ Việt Nam với chủ đề: "WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam."

Trong cùng chuỗi sự kiện, Lãnh đạo WIPO và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chứng kiến Lễ ra mắt Liên minh Hợp tác Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo với các nội dung hợp tác như: “Bản địa hóa” chương trình đào tạo elearning của WIPO và triển khai rộng rãi tại Việt Nam; Tổ chức Trường hè WIPO tại Việt Nam hàng năm; Xây dựng và phát triển thương hiệu, Quản lý tài sản vô hình, Tài chính/định giá tài sản trí tuệ; mời doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam tham gia; Tham quan không gian trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ có cuộc gặp xã giao với lãnh đạo Chính phủ; làm việc với Tập đoàn Viettel, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ với các Bộ ngành nói riêng và quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành tài sản chiến lược của các quốc gia. Với Việt Nam, gần nửa thế kỷ hợp tác cùng WIPO (từ 1976 đến nay) đã giúp định hình một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ ngày càng bài bản, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò hoạch định chính sách, còn Cục Sở hữu trí tuệ là đơn vị triển khai ở tuyến đầu.

Việt Nam gia nhập WIPO từ năm 1976. Một thập kỷ sau, chuyến thăm của Tổng Giám đốc WIPO Árpád Bogsch (1986) đã mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện. Từ đó, nhiều thế hệ lãnh đạo WIPO đã tới Việt Nam, trong đó có ông Francis Gurry (2010, 2017) và sắp tới là Tổng Giám đốc Daren Tang (2025)./.

Việt Nam duy trì vị trí 44 thế giới về đổi mới sáng tạo Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầunăm 2025, do WIPO công bố chiều tối 16/9 (giờ Việt Nam) tại Geneva, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024.