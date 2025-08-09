Một số doanh nghiệp Nga áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày

Cemros, nhà sản xuất ximăng lớn nhất Nga cho biết, từ ngày 1/10/2025, công ty sẽ chuyển sang chế độ tuần làm việc 4 ngày. Lý do chính thức là nhu cầu xi măng trong nước liên tục giảm.

Theo công ty, tình hình này là hậu quả của sự suy giảm chung của ngành xây dựng, cũng như sự gia tăng đáng kể khối lượng ximăng nhập khẩu trên thị trường nội địa. Nói cách khác, các nhà sản xuất trong nước đang mất dần thị phần trên chính "sân nhà."

Trước đó, các doanh nghiệp ôtô hàng đầu nước Nga như KAMAZ, GAZ và AvtoVAZ cũng đã áp dụng chế độ tuần làm việc rút ngắn do doanh số giảm dẫn đến sản xuất không còn lợi nhuận.

Hệ quả đến ngay với các doanh nghiệp khác trong ngành: nhà máy máy kéo Chelyabinsk đang xem xét phương án chuyển đổi nhân viên sang chế độ tuần làm việc 4 ngày - tương tự như Nhà máy Máy kéo Petersburg. Lý do là "sự suy giảm của thị trường chế tạo máy."

Tháng 9/2025 cũng sẽ mang đến những thay đổi tương tự tại Nhà máy Điện luyện kim Chelyabinsk, một gã khổng lồ công nghiệp khác quyết định giảm khối lượng công việc.

Kể từ cuối tháng Ba năm nay, tập đoàn sản xuất xe máy nông nghiệp Rostselmash cũng đã chuyển nhân viên của mình sang tuần làm việc 4 ngày, kể từ ngày 1/7/2025 đối với các nhà máy Yaroslavl Avtodiesel và YAZDA; kể từ tháng 8/2025 đối với LiAZ,...



Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên theo các nhà phân tích gồm có: hoạt động đầu tư vào xây dựng, các dự án cơ sở hạ tầng và cơ khí nói chung chậm lại; lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga ở mức cao, khiến các khoản vay sản xuất và mua sắm thiết bị trở nên khó khăn hơn; nhập khẩu tăng ở những phân khúc mà trước đây các nhà sản xuất trong nước chiếm ưu thế; và đơn đặt hàng của chính phủ giảm và một số chương trình cơ sở hạ tầng lớn bị đóng băng.

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc chuyển sang tuần làm việc 4 ngày không chỉ là một giải pháp tạm thời, mà còn là dấu hiệu cho thấy các vấn đề cơ cấu đang tích tụ trong nền kinh tế.

Nếu xu hướng này tiếp tục, điều này có thể ảnh hưởng không chỉ đến thu nhập của người lao động mà còn cả nguồn thu thuế, hoạt động đầu tư và việc làm.

Ông Nikolai Arefyev, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế Duma Quốc gia, đánh giá tình trạng các doanh nghiệp chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày là rất nghiêm trọng. Theo ông giải thích, mỗi doanh nghiệp trên đều có lý do khác nhau.

Ví dụ, trường hợp của Rostselmash là vì luật thuế và chính sách tiền tệ của Nga không cho phép sản xuất ra máy móc nông nghiệp rẻ hơn máy móc Trung Quốc, giá máy móc của Nga cao hơn gấp rưỡi giá máy của Trung Quốc.

Chính vì vậy, thị trường không mua máy móc của Nga, mà mua máy móc của Trung Quốc, và các doanh nghiệp của Nga buộc phải dừng sản xuất.

Đối với các nhà luyện kim, vấn đề là tỷ giá hối đoái thấp. Trên thực tế, các nhà luyện kim có chi phí sản xuất cao, và với tỷ giá hiện nay họ đang xuất khẩu kim loại gần như ở mức giá thành.



Trong bối cảnh những tín hiệu đáng báo động này, giới chuyên gia nhận định nếu nhà nước không có biện pháp hỗ trợ một cách hệ thống, nguy cơ sa thải hàng loạt và đóng băng lương của người lao động không phải là viễn cảnh xa xôi./.

