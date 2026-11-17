Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội buộc Mr Pips, Mr Hunter cùng các đồng phạm liên đới bồi thường hơn 1.531 tỷ đồng cho 916 bị hại. Riêng hai bị cáo cầm đầu chịu trách nhiệm hơn 1.332 tỷ đồng.

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm, buộc Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm liên đới bồi thường hơn 1.531 tỷ đồng cho 916 bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Hội đồng xét xử, các bị hại đã nạp khoảng 1.710 tỷ đồng vào hệ thống sàn chứng khoán do các bị cáo tổ chức. Sau khi trừ số tiền đã rút và các khoản được gia đình bị cáo bồi thường, số tiền bị chiếm đoạt còn hơn 1.531 tỷ đồng.

Trong đó, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường 2/3 số tiền, tương đương hơn 822 tỷ đồng; Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm 1/3, tương đương hơn 510 tỷ đồng.

Các đồng phạm khác phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng và hoa hồng đã nhận, tổng cộng hơn 297 tỷ đồng./.