Mưa lớn đến hết đêm 26/9, nguy cơ ngập úng đô thị Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 25/9 vị trí tâm bão chỉ còn cách cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Hồng Hải
Bản tin 24H của VietnamPlus có những nội dung chi tiết sau:

Bão Ragasa áp sát Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Iraq.

Người dân được di chuyển qua cầu Phong Châu mới, do mưa bão

Bão số 9 và Nguy cơ bão chồng bão.

(Vietnam+)
