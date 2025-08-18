Mùa Thu cách mạng trong ký ức người cựu chiến binh 75 năm tuổi Đảng

Nhân chứng hiếm hoi còn lại của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giờ đã cao tuổi, mái tóc đã bạc phơ nhưng khi nhớ về những tháng ngày sôi động của mùa Thu cách mạng cách đây tròn 80 năm, ánh mắt của cụ Biện Văn Bành, lão thành cách mạng 97 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng (hiện sống khu phố 17, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn bừng sáng lên niềm kiêu hãnh.

Chia sẻ niềm tự hào dâng trào về quãng thời gian tuổi trẻ sôi nổi cùng nhân dân đứng lên chính quyền từ tay phátxít Nhật ở quê nhà xã Hà Hoàng (Thạnh Hà, Hà Tĩnh), cụ Biện Văn Bành kể: "Tháng 3/1945, vì những biến động xã hội do Nhật đảo chính Pháp nên khi đang học ở trường College Vinh, tôi trở về quê. Cũng từ đó, tôi cùng với các anh em trong gia đình bắt đầu làm quen rồi tích cực tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương."

Những ngày cuối tháng 7/1945, tin tức về Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lan truyền đến vùng quê miền Trung đang đói khổ, dưới sự áp bức của phát xít Nhật. Tại phủ Thạch Hà, tổ chức Việt Minh tích cực tuyên truyền vận động các giới thanh niên, phụ nữ cứu quốc thành lập đội tự vệ chiến đấu. Mỗi người tự trang bị vũ khí như dao găm, súng kíp, kiếm tự rèn... Những tờ báo thời đó như Đông Pháp thời báo, Trung Bắc tân văn... cập nhật tình hình thời sự hàng ngày về chiến thắng của Hồng quân Liên xô, phe đồng minh, sự bại trận của đội quân Quan Đông (Nhật Bản) càng thôi thúc không khí chuẩn bị cho thời khắc vùng lên lật đổ chính quyền.

Những ngày đầu trung tuần tháng 8/1945, như chiếc lò xo bị nén đến lúc bật bung trở lại, nhân dân Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã đồng loạt đứng lên giành chính quyền ở các phủ, huyện, thị xã, bắt giữ tuần vũ, bố chánh, án sát...

Lúc đó, chàng trai trẻ 17 tuổi Biện Văn Bành đầu đội mũ ca lô, ngực đeo huy hiệu tự vệ hiên ngang, kiêu hãnh đứng trong đội ngũ người dân tiến về phủ Thạch Hà giành chính quyền về tay nhân dân trong ngày 17/8/1945.

Đoàn người mỗi lúc một đông, bởi qua mỗi thôn, xóm lại thêm người tham gia. Người thì cầm súng, kẻ cầm dao, lưỡi lê, đòn càn... khí thế ngút trời khiến kẻ địch khiếp sợ. Chính quyền đã về tay nhân dân Thạch Hà mà không tốn phát súng nào.

Cụ Biện Văn Bành tự hào khi kể về những năm tháng tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu năm 1945. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cụ Bành nhớ lại, những ngày tháng sau đó (sau khi lấy được chính quyền) là ngày hội của người dân Hà Tĩnh. Báo Cờ Giải phóng theo tàu lửa về với người dân các tỉnh miền Trung báo tin thắng lợi của khởi nghĩa toàn quốc. Từ các xóm, làng đến phố thị đều hừng hực khí thế chiến thắng hào hùng của một dân tộc vùng lên sau 80 năm trời bị áp bức, cùm kẹp của các chế độ ngoại bang.

Trong làng, ngoài ngõ rộn ràng trong những bài ca, bài thơ cách mạng được tuyên truyền đến với người dân như "Du kích ca" (Đỗ Nhuận), "Tiến quân ca" (Văn Cao), "Thanh niên Việt Nam" (Lưu Hữu Phước). Người người rạng ngời trên nét mặt, trong khóe mắt, gặp nhau chào bằng nắm tay quyết thắng... thể hiện niềm tự hào, sự vui sướng của người dân tự do của một quốc gia độc lập.

“Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng vui khi được cảm nhận niềm sung sướng của tự do. Không còn sợ cảnh bị mắng nhiếc, sỉ nhục, đá đít, bạt tai của bọn người đô hộ. Chúng tôi say sưa hoạt động cho đoàn thể, cho cách mạng ngày này qua tháng khác. Đó là những năm tháng không thể nào quên, đi theo tôi suốt cả cuộc đời phục vụ cách mạng,” cụ Bành hào sảng cho biết.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong quân ngũ đầy vất vả hiểm nguy, chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ, mất mát của đời thường, nhưng với cụ Biện Văn Bành, những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, hừng hực khí thế cách mạng giành chính quyền từ tay phátxít Nhật luôn là niềm tự hào to lớn về tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân, ngọn lửa soi đường hun đúc tinh thần tận tâm cống hiến cho cách mạng trong suốt cuộc đời cụ.

Thường xuyên qua thăm vị lão thành cách mạng cư ngụ cùng khu phố, ông Chu Văn Phái, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh khu phố 17, phường Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dù tuổi già, sức khỏe không còn thật tốt, nhưng cụ Bành vẫn rất minh mẫn, lạc quan trong cuộc sống. Cụ vẫn đọc sách, chơi đàn, quan tâm tình hình thời sự đất nước, khuyên bảo con, cháu sống đoàn kết, nghĩa tình với người dân trong khu phố.

“Tinh thần vượt khó vươn lên để nuôi dạy con cái học hành tấn tới, thành đạt của người cựu chiến binh lão thành cách mạng ấy là tấm gương sáng cho người dân trong khu phố. Cụ Biện Văn Bành là nhân chứng sống động về những năm tháng hào hùng của lịch sử, minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, ý chí, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay,” ông Chu Văn Phái chia sẻ./.

