Mỹ cảnh báo trừng phạt kinh tế nếu xung đột tại Ukraine tiếp diễn

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/8, quyền đại diện phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc John Kelly cho biết nước này quan ngại về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh vẫn diễn ra các cuộc tấn công trên thực địa.

Ông John Kelly cảnh báo Mỹ có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nếu như xung đột còn tiếp diễn. "Giờ là lúc Nga phải quyết định tiến tới hòa bình và lãnh đạo Nga-Ukraine cần phải đồng ý gặp nhau song phương,” ông nói.

Đáp lại lời ông John Kelly, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy cho biết Moskva sẵn sàng cân nhắc tham dự hội nghị thượng đỉnh với Kiev, nhưng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có nội dung thực chất để cuộc gặp đem lại kết quả.

Theo Đại sứ Polyanskiy, Mỹ cũng cần hiểu rằng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Về phía Ukraine, Thủ tướng Yulia Svyrydenko khẳng định Kiev đang nỗ lực hướng tới một giải pháp hoà bình và thiết lập những bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức đóng vai trò như điều kiện tiên quyết cho tiến trình đàm phán thành công trong tương lai.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thúc đẩy khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng nói rõ Tổng thống Trump và nhóm phụ trách an ninh quốc gia đang tham vấn với giới chức Nga và Ukraine để thúc đẩy cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp ngoại giao con thoi với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và cả các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ muốn có một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, trước khi tiến hành cuộc gặp 3 bên với sự góp mặt của ông.

Về phía Nga và Ukraine, hai nước này cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng đều kèm thêm các điều kiện khiến khả năng tổ chức cuộc gặp khó xảy ra ngay.

Trước một số thông điệp mới đây từ Moskva, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có "hậu quả rất lớn" nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh nào diễn ra./.

