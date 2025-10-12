Mỹ Linh cháy hết mình trong tour diễn “Xin chào Hàn Quốc”

Ca sỹ Mỹ Linh đã có một đêm trình diễn thành công tại sân khấu Myunghwa Live Hall ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đêm 11/10 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tour diễn mang tên “Xin chào Hàn Quốc."

Đây là lần đầu tiên ca sỹ Mỹ Linh thực hiện tour diễn tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác ở châu Á. Tour diễn cũng đánh dấu sự trở lại của Mỹ Linh sau 7 năm kể từ lần gần nhất tổ chức liveshow.

Trong lần tái ngộ này, Mỹ Linh xuất hiện với diện mạo vừa hiện đại vừa gần gũi, thể hiện lại loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của nữ Diva như "Tóc ngắn," "Trưa vắng," "Hương ngọc lan"… nhưng ở bản phối hoàn toàn mới. Không khí hội trường biểu diễn với sức chứa khoảng 1.000 người ngày càng nóng lên qua màn thể hiện các ca khúc rất chân thực, cùng những tâm sự rất gần gũi của nữ ca sỹ.

Phát biểu với cộng đồng khi tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh mỗi chương trình nghệ thuật không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn ca nhạc, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau cảm nhận, trân trọng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam. Âm nhạc - cũng như mọi hình thức văn hóa khác, luôn bắt nguồn từ chính cuộc sống, tâm hồn con người, hơi thở của dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ nhắn nhủ cộng đồng người Việt Nam dù đang sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào hãy luôn hướng về quê hương, dân tộc và Tổ quốc thân yêu. Ông cho biết trong thời gian qua, Việt Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai và biến đổi khí hậu, nhưng cũng đã nhận được những tình cảm, sẻ chia và đóng góp quý báu của kiều bào và bạn bè Hàn Quốc dành cho đồng bào trong nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ kịp thời và quý báu này. Ông kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt - với tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và yêu thương đồng bào - cùng tiếp tục chung tay giúp đỡ quê hương vượt qua những mất mát, khó khăn hiện nay.

Cùng đồng hành với Mỹ Linh trong tour diễn là nhạc sỹ Anh Quân - người bạn đời và cộng sự âm nhạc thân thiết, người đã đứng sau hàng loạt bản phối đậm chất Mỹ Linh trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự góp mặt của Mỹ Anh - nghệ sỹ trẻ “Gen Z," con gái út của Mỹ Linh và hiện là thành viên ban nhạc The Band. Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sỹ, cùng sự góp mặt của ca sỹ Hoàng Dũng, đã mang đến một màn giao thoa đặc biệt giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Đại sứ Vũ Hồ cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tham dự đêm diễn. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Để chuẩn bị cho tour diễn này, nữ ca sỹ và êkíp đã lên kế hoạch trong nhiều tháng và chi phí dành cho đội ngũ sản xuất 30 người gồm vé máy bay, thị thực (visa), khách sạn cũng rất tốn kém. Mỹ Linh cho biết chi phí cho sân khấu, thiết bị âm thanh chiếm phần lớn số tiền cần chi nhưng êkíp không ngại đầu tư để mang đến cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài những trải nghiệm tốt nhất về âm nhạc.

Mỹ Linh nổi tiếng ở dòng nhạc nhẹ với hàng loạt ca khúc sống mãi với nhiều thế hệ người Việt Nam. Năm 1993, chị đoạt giải “ca sỹ trẻ ấn tượng nhất” trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với bài “Thì thầm mùa xuân” (Ngọc Châu).

Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sỹ Anh Quân và sau đó đánh dấu sự thay đổi phong cách âm nhạc với album "Tóc ngắn," "Made in Vietnam," "Chat với Mozart," "Để tình yêu hát," "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày." Những năm gần đây, ca sỹ chủ yếu tập trung công việc giảng dạy và đào tạo.

Năm 2023, Mỹ Linh tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc của Trung Quốc có tên tiếng Việt là "Đạp gió 2023" với phong cách biểu diễn giàu năng lượng và nhiệt huyết./.

