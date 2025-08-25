Na Uy: Một nữ nhân viên trung tâm xã hội bị học viên đâm nhiều nhát

Ngày 25/8, giới chức Na Uy cho biết một thanh niên 18 tuổi bị tình nghi khủng bố sau khi sát hại một nữ nhân viên xã hội tại thủ đô Oslo.

Nhà chức trách coi đây là hành vi mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Nạn nhân được xác định là chị Tamima Nibras Juhar, 34 tuổi, sinh tại Ethiopia, làm việc tại một cơ sở hỗ trợ thanh thiếu niên dễ bị tổn thương hòa nhập cộng đồng.

Tamima Nibras Juhar, bị sát hại trong ca trực đêm 24 rạng sáng 25/8 (giờ địa phương). Theo truyền thông Na Uy, Juhar tử vong do bị đâm nhiều nhát.

Kẻ tấn công là một thanh niên cư trú tại cơ sở này, đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc và thừa nhận có liên quan.

Ban đầu đối tượng bị khởi tố tội giết người, nhưng đến ngày 25/8, công tố viên thông báo bổ sung cáo buộc khủng bố.

Phó công tố Philip Green cho biết trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai từng lên kế hoạch tấn công nhiều người nhằm “gieo rắc nỗi sợ hãi cho một bộ phận dân cư” và thể hiện quan điểm thù ghét người Hồi giáo.

Một số nguồn tin cho hay nghi phạm từng dự định tấn công một đền thờ Hồi giáo, song cơ quan công tố chưa xác nhận. Đối tượng được cho là hành động một mình và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Na Uy từng chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng. Năm 2011, Anders Behring Breivik sát hại 77 người trong hai vụ đánh bom và xả súng.

Năm 2019, Philip Manshaus nổ súng tại một đền thờ Hồi giáo ở ngoại ô Oslo, sau khi sát hại em gái nuôi gốc Á.

Cả hai kẻ tấn công đều bị tuyên án 21 năm tù và có thể đối mặt với việc bị giam giữ vô thời hạn nếu nhà chức trách xác định vẫn còn nguy hiểm cho xã hội./.

