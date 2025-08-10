Nam Phi: Khám phá thư viện Johannesburg - "kho báu trí tuệ" của cộng đồng

Sau 5 năm đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các công tác sửa chữa cần thiết, thư viện Johannesburg đã chính thức mở cửa trở lại toàn bộ vào ngày 9/8/2025, đánh dấu một chương mới trong việc phục vụ cộng đồng.

Lễ mở cửa diễn ra trang trọng, trùng với Ngày Phụ nữ Quốc gia Nam Phi, và được chủ trì bởi Thị trưởng thành phố Johannesburg, ông Dada Moreo cùng các quan chức địa phương.

Là một trong những biểu tượng văn hóa và trí tuệ của thành phố lớn nhất Nam Phi, thư viện Johannesburg có lịch sử hình thành gắn liền với sự phát triển đô thị của thành phố Johannesburg.

Với hơn 250.000 thành viên đăng ký thẻ, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ kiến thức mà còn là trung tâm cộng đồng quan trọng.

Trong cuộc sống hàng ngày của người dân Johannesburg, thư viện đóng vai trò then chốt như một "kho báu trí tuệ," thúc đẩy giáo dục bình đẳng, bảo tồn di sản văn hóa và hỗ trợ phát triển cá nhân.

Người dân có thể mượn sách, tham gia các chương trình đọc sách, hội thảo và sử dụng hệ thống thư viện kỹ thuật số symphony mới được triển khai từ tháng 6/2025, giúp tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý tài liệu dễ dàng hơn./.