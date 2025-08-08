Nạn phá rừng ở Amazon tăng trở lại sau 4 năm liên tiếp suy giảm

Ngày 7/8, Viện Nghiên cứu Không gian quốc gia Brazil (INPE) cho biết tình trạng phá rừng ở khu vực Amazon của Brazil đã tăng 4% trong năm vừa qua, chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp suy giảm.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025, khoảng 4.495 km2 rừng nguyên sinh tại Amazon - khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, đã bị tàn phá. Nguyên nhân của việc diện tích rừng bị phá hủy tăng là do số vụ cháy gia tăng đáng kể bởi hạn hán.

Tuy nhiên, diện tích rừng bị mất do chặt phá và cháy rừng trong năm qua vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm 9.216 km2 vào năm 2020. Trong tổng số rừng bị tàn phá, 84% là do chặt phá, 15% do cháy rừng và 1% do khai thác khoáng sản. Nếu không có các đám cháy, vốn phá hủy diện tích rừng lớn nhất từ trước tới nay trong năm ngoái, Chính phủ Brazil cho rằng tỷ lệ phá rừng lẽ ra đã giảm 8% thay vì tăng 4%.

Tại các khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực Amazon, tình trạng phá rừng đã giảm 26% trong cùng kỳ, chỉ còn 90 km2. Trong khi đó, khu vực Cerrado, đồng cỏ nhiệt đới chiếm phần lớn miền Trung Brazil, ghi nhận mức giảm 20,8% diện tích rừng bị phá, với 5.555 km2 bị ảnh hưởng trong năm qua.

Tại vùng đầm lầy Pantanal, khu đất ngập nước lớn nhất hành tinh, giáp ranh với Bolivia, diện tích rừng bị phá đã giảm tới 72% trong năm qua, còn 319 km2. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2023, Tổng thống Lula da Silva đã đặt mục tiêu chống phá rừng làm trọng tâm chính sách và cam kết đưa nạn phá rừng về con số 0 vào năm 2030.

Theo kế hoạch, tháng 11 tới, Chính phủ Brazil sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) tại thành phố Belém, trung tâm vùng Amazon. Đây là dịp để nước này khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu về môi trường.

Tuy nhiên, Quốc hội Brazil gần đây đã thông qua một dự luật gây tranh cãi, làm suy yếu các quy định môi trường đối với các công trình và dự án lớn, trong đó có việc thúc đẩy khai thác dầu khí tại khu vực biển gần cửa sông Amazon./.

Báo động diện tích rừng Amazon bị tàn phá tăng hơn 90% Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil cho biết trong tháng vừa qua, diện tích rừng bị mất tại Amazon lên tới 960km2 - tương đương diện tích của thành phố New York của Mỹ.