Nghiên cứu đột phá về dơi: Manh mối hình thành các biến thể virus corona

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu mới do Đại học Sydney (Australia) thực hiện gần đây đã tiết lộ những hiểu biết quan trọng về cách thức và thời điểm các biến thể virus corona mới xuất hiện ở dơi.

Nghiên cứu trên, được công bố trên Tạp chí Nature Communications, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc dự đoán sự lây lan của virus corona.

Theo các chuyên gia, mặc dù dơi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, nhưng việc mất môi trường sống và các yếu tố gây căng thẳng do con người đang đẩy chúng gần hơn với việc tiếp xúc với người, từ đó làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Tiến sỹ Alison Peel tại Trường Khoa học Thú y, Đại học Sydney, Trưởng nhóm nghiên cứu giải thích: "Virus corona thường không gây vấn đề lớn đối với dơi, song loại virus này có thể hoạt động một cách rất khác nếu chúng lây nhiễm sang một loài vật chủ mới.”

Trong một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 3 năm, các nhà khoa học đã thu thập hơn 2.500 mẫu phân từ dơi quạ đen và dơi quạ đầu xám tại 5 địa điểm dọc bờ biển phía Đông của Australia.

Kết quả cho thấy virus corona phổ biến nhất ở dơi non trong giai đoạn cai sữa và gần trưởng thành và vào thời điểm từ tháng Ba đến tháng Bảy trong năm. Phát hiện này nhất quán trong suốt thời gian nghiên cứu.

Nghiên cứu cho thấy kết quả đáng chú ý nhất là tỷ lệ dơi non bị đồng nhiễm nhiều loại virus corona cùng lúc rất cao. Tiến sỹ Peel cho biết nhóm của bà bất ngờ về tỷ lệ đồng nhiễm cao ở dơi non và dơi gần trưởng thành.

Đồng nhiễm tạo điều kiện cho một tế bào bị nhiễm nhiều virus, đây là tiền đề tự nhiên quan trọng để tạo ra các chủng virus mới.

Nghiên cứu đã phát hiện 6 loại virus corona thuộc phân lớp nobecoviruses - một phân lớp không lây sang người, trong số đó có 3 loại mới.

Mặc dù không gây nguy hiểm trực tiếp cho con người, nobecoviruses là họ hàng tiến hóa của sarbecoviruses - các loại virus giống SARS có khả năng lây truyền giữa các loài.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tìm hiểu sự tiến hóa của nobecoviruses mang lại cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của các loại virus corona nguy hiểm hơn.

Tiến sỹ John-Sebastian Eden từ Viện Nghiên cứu Y học Westmead, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định kết quả này cung cấp một mô hình cho các nhà khoa học trên thế giới muốn tìm hiểu về sự xuất hiện của virus corona và các rủi ro trong tương lai ở quần thể dơi.

Bằng cách tập trung vào đồng nhiễm ở dơi non trong những giai đoạn cụ thể, các nhà nghiên cứu có thể dự đoán tốt hơn sự tiến hóa và xuất hiện của các loại virus corona nguy hiểm trước khi chúng đe dọa sức khỏe con người.

Tiến sỹ Peel cho biết thêm, cần có nhiều nghiên cứu hơn để lý giải tại sao dơi non lại dễ bị nhiễm và đồng nhiễm. Bà suy đoán nguyên nhân có thể do hệ miễn dịch đang phát triển của dơi non hoặc căng thẳng khi chúng tìm bạn tình lần đầu.

Môi trường thay đổi, như mất môi trường sống và thiếu thức ăn do hoạt động của con người, cũng có thể là yếu tố gây căng thẳng làm suy yếu miễn dịch ở dơi, khiến chúng dễ mắc bệnh hơn./.

