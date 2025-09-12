Ngoại trưởng Ba Lan công du Ukraine, tăng cường hợp tác an ninh

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 12/9 đã tới Kiev để hội đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiga về các vấn đề an ninh.

Trong khi đó, Pháp thông báo sẽ triển khai máy bay để hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan sau vụ có gần 20 thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này hôm 9-10/9.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định Kiev và Warsaw “đoàn kết trong việc bảo vệ an ninh chung,” đồng thời nhất trí thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng tới Ukraine và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky.

Các hoạt động ngoại giao nói trên diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus - đều giáp biên giới với Ba Lan - bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025) vào ngày 12/9.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan cho biết, trong hai ngày 9-10/9 đã có tới 19 UAV xâm nhập không phận nước này, trong đó một số bay sâu tới 300km.

Trong thông điệp ngày 12/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và một số quan chức của nước này đều bác bỏ khả năng vụ việc chỉ là “sự cố ngoài ý muốn,” trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một tuyên bố trước đó liên quan đến vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/9 cho biết nước này sẽ triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale tới hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của châu Âu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày 12/9 theo giờ Mỹ về vụ việc trên, theo đề nghị của nước này./.

NATO tăng cường phòng thủ không phận sau vụ UAV bay vào Ba Lan NATO đã tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng thủ tập thể, với chương trình Kiểm soát Không phận được triển khai 24/7 nhằm đảm bảo an ninh bầu trời cho các quốc gia thành viên.